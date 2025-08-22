Lisätietoja PXL-rahakkeesta

PXL-rahakkeen hintatiedot

PXL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PXL-rahakkeen tokenomiikka

PXL-rahakkeen hintaennuste

Pixel-logo

Pixel – hinta (PXL)

Ei listattu

1PXL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-8.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Pixel (PXL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:37:29 (UTC+8)

Pixel (PXL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00685466
$ 0.00685466$ 0.00685466

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-8.42%

-19.01%

-19.01%

Pixel (PXL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PXL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PXL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00685466, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PXL on muuttunut -0.15% viimeisen tunnin aikana, -8.42% 24 tunnin aikana ja -19.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pixel (PXL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 53.42K
$ 53.42K$ 53.42K

--
----

$ 53.42K
$ 53.42K$ 53.42K

644.18M
644.18M 644.18M

644,180,804.232525
644,180,804.232525 644,180,804.232525

Pixel-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 53.42K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PXL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 644.18M ja sen kokonaistarjonta on 644180804.232525. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 53.42K.

Pixel (PXL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pixel – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pixel – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pixel – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pixel – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-8.42%
30 päivää$ 0-42.60%
60 päivää$ 0-40.55%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pixel (PXL)

XR Publisher is an open-source platform dedicated to decentralizing the 3D web by providing tools that enable creators to build, publish, and monetize immersive 3D experiences. Founded by Anthony Burchell in 2020, the platform offers a comprehensive suite of services, including AI character management, social integrations, and 3D content publishing, all designed to democratize access to the metaverse. The $PXL token is the official cryptocurrency associated with XR Publisher. Initially, there were no plans to launch a token; however, due to community interest and the emergence of unofficial tokens, the decision was made to introduce $PXL to maintain project integrity and provide a legitimate option for supporters. The token serves as a demonstration of XR Publisher's capabilities and aims to engage the community in the platform's growth and the broader 3D web ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Pixel (PXL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pixel-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pixel (PXL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pixel (PXL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pixel-rahakkeelle.

Tarkista Pixel-rahakkeen hintaennuste nyt!

PXL paikallisiin valuuttoihin

Pixel (PXL) -rahakkeen tokenomiikka

Pixel (PXL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PXL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pixel (PXL)”

Paljonko Pixel (PXL) on arvoltaan tänään?
PXL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PXL-USD-parin nykyinen hinta?
PXL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pixel-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PXL markkina-arvo on $ 53.42K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PXL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PXL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 644.18M USD.
Mikä oli PXL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PXL saavutti ATH-hinnaksi 0.00685466 USD.
Mikä oli PXL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PXL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PXL-rahakkeen treidausvolyymi?
PXL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PXL tänä vuonna korkeammalle?
PXL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PXL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Pixel (PXL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

