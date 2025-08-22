Piteas – hinta (PTS)
Piteas (PTS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.052611. Viimeisen 24 tunnin aikana PTS on vaihdellut alimmillaan $ 0.051422 ja korkeimmillaan $ 0.055381 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.188811, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02655323.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PTS on muuttunut -0.28% viimeisen tunnin aikana, -4.01% 24 tunnin aikana ja -5.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Piteas-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.26M.
Tämän päivän aikana Piteas – USD -hinta muuttui $ -0.00220237256592349.
Viimeisten 30 päivän aikana Piteas – USD -hinnan muutos oli $ -0.0148477133.
Viimeisten 60 päivän aikana Piteas – USD -hinnan muutos oli $ +0.0074682419.
Viimeisten 90 päivän aikana Piteas – USD -hinnan muutos oli $ -0.01916594548028331.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00220237256592349
|-4.01%
|30 päivää
|$ -0.0148477133
|-28.22%
|60 päivää
|$ +0.0074682419
|+14.20%
|90 päivää
|$ -0.01916594548028331
|-26.70%
What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Piteas (PTS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Piteas (PTS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Piteas-rahakkeelle.
Tarkista Piteas-rahakkeen hintaennuste nyt!
Piteas (PTS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PTS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
