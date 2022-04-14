Paparazzi Token (PAPARAZZI) -rahakkeen tokenomiikka

Paparazzi Token (PAPARAZZI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Paparazzi Token (PAPARAZZI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Paparazzi Token (PAPARAZZI) -rahakkeen tiedot

The Paparazzi platform enables users to create personal blogs, share diverse content, and mint it as NFTs for trade in a Web3 environment. Users can write about topics like blood types, zodiac signs, fortune-telling, MBTI, and more, turning their content into NFTs to generate income. Paparazzi is not just a blogging platform but a revolutionary model where users can create digital assets and sell them to earn economic value.

Virallinen verkkosivusto:
https://paparazzitoken.io/

Paparazzi Token (PAPARAZZI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Paparazzi Token (PAPARAZZI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 13.13M
$ 13.13M$ 13.13M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00535696
$ 0.00535696$ 0.00535696
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00089587
$ 0.00089587$ 0.00089587
Nykyinen hinta:
$ 0.00131318
$ 0.00131318$ 0.00131318

Paparazzi Token (PAPARAZZI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Paparazzi Token (PAPARAZZI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PAPARAZZI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PAPARAZZI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PAPARAZZI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PAPARAZZI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PAPARAZZI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PAPARAZZI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PAPARAZZI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.