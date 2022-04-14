PAC Protocol (PAC) -rahakkeen tokenomiikka

PAC Protocol (PAC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PAC Protocol (PAC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
PAC Protocol (PAC) -rahakkeen tiedot

PAC Protocol (PAC), based in the US, aims to provide next-generation blockchain network solutions to solve real-world problems. It claims to be one of the largest truly decentralized masternode networks in the world (source: www.masternodes.online) with nearly over 13,000 active nodes located worldwide. Its network is based on the energy efficient Proof of Stake (PoS) algorithm which greatly reduces its overall carbon footprint.

For more information about PAC Global or if you are interested in partnering with the project, please either contact Drew Saunders, Chairman of the Board at drewsaunders@pacglobal.io or David Gokhshtein, CEO at davidg@pacglobal.io or visit @PACcoinOfficial or website at (www.pacglobal.io).

Virallinen verkkosivusto:
https://pacprotocol.com/

PAC Protocol (PAC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PAC Protocol (PAC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

PAC Protocol (PAC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PAC Protocol (PAC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PAC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PAC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PAC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PAC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.