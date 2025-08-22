Lisätietoja ORBS-rahakkeesta

Orbs – hinta (ORBS)

1ORBS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01796046
$0.01796046$0.01796046
-1.30%1D
Reaaliaikainen Orbs (ORBS) -hintakaavio
2025-08-22

Orbs (ORBS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.40%

-1.33%

-4.65%

-4.65%

Orbs (ORBS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01796041. Viimeisen 24 tunnin aikana ORBS on vaihdellut alimmillaan $ 0.01785886 ja korkeimmillaan $ 0.01821725 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ORBS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.360443, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00469039.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ORBS on muuttunut -0.40% viimeisen tunnin aikana, -1.33% 24 tunnin aikana ja -4.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Orbs (ORBS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 84.18M
$ 84.18M$ 84.18M

--
----

$ 179.61M
$ 179.61M$ 179.61M

4.69B
4.69B 4.69B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Orbs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 84.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ORBS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.69B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 179.61M.

Orbs (ORBS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Orbs – USD -hinta muuttui $ -0.00024365913993776.
Viimeisten 30 päivän aikana Orbs – USD -hinnan muutos oli $ -0.0030412470.
Viimeisten 60 päivän aikana Orbs – USD -hinnan muutos oli $ -0.0035907188.
Viimeisten 90 päivän aikana Orbs – USD -hinnan muutos oli $ -0.00294087229555668.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00024365913993776-1.33%
30 päivää$ -0.0030412470-16.93%
60 päivää$ -0.0035907188-19.99%
90 päivää$ -0.00294087229555668-14.07%

Mikä on Orbs (ORBS)

Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify.

Orbs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Orbs (ORBS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Orbs (ORBS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Orbs-rahakkeelle.

Tarkista Orbs-rahakkeen hintaennuste nyt!

ORBS paikallisiin valuuttoihin

Orbs (ORBS) -rahakkeen tokenomiikka

Orbs (ORBS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ORBS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Orbs (ORBS)”

Paljonko Orbs (ORBS) on arvoltaan tänään?
ORBS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01796041 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ORBS-USD-parin nykyinen hinta?
ORBS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01796041. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Orbs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ORBS markkina-arvo on $ 84.18M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ORBS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ORBS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.69B USD.
Mikä oli ORBS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ORBS saavutti ATH-hinnaksi 0.360443 USD.
Mikä oli ORBS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ORBS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00469039 USD.
Mikä on ORBS-rahakkeen treidausvolyymi?
ORBS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ORBS tänä vuonna korkeammalle?
ORBS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ORBS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Orbs (ORBS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

