Olympus-logo

Olympus – hinta (OHM)

Ei listattu

1OHM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$22.59
$22.59$22.59
+0.10%1D
USD
Reaaliaikainen Olympus (OHM) -hintakaavio
Olympus (OHM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 22.35
$ 22.35$ 22.35
24 h:n matalin
$ 22.65
$ 22.65$ 22.65
24 h:n korkein

$ 22.35
$ 22.35$ 22.35

$ 22.65
$ 22.65$ 22.65

$ 1,415.26
$ 1,415.26$ 1,415.26

$ 7.54
$ 7.54$ 7.54

+0.24%

-0.22%

-0.43%

-0.43%

Olympus (OHM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $22.56. Viimeisen 24 tunnin aikana OHM on vaihdellut alimmillaan $ 22.35 ja korkeimmillaan $ 22.65 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OHM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,415.26, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 7.54.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OHM on muuttunut +0.24% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja -0.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Olympus (OHM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 369.71M
$ 369.71M$ 369.71M

--
----

$ 474.09M
$ 474.09M$ 474.09M

16.38M
16.38M 16.38M

20,999,593.42047684
20,999,593.42047684 20,999,593.42047684

Olympus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 369.71M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OHM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.38M ja sen kokonaistarjonta on 20999593.42047684. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 474.09M.

Olympus (OHM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Olympus – USD -hinta muuttui $ -0.05123389464531.
Viimeisten 30 päivän aikana Olympus – USD -hinnan muutos oli $ +0.4339055040.
Viimeisten 60 päivän aikana Olympus – USD -hinnan muutos oli $ +3.7165998240.
Viimeisten 90 päivän aikana Olympus – USD -hinnan muutos oli $ +3.21896630868564.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.05123389464531-0.22%
30 päivää$ +0.4339055040+1.92%
60 päivää$ +3.7165998240+16.47%
90 päivää$ +3.21896630868564+16.64%

Mikä on Olympus (OHM)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Olympus (OHM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Olympus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Olympus (OHM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Olympus (OHM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Olympus-rahakkeelle.

Tarkista Olympus-rahakkeen hintaennuste nyt!

OHM paikallisiin valuuttoihin

Olympus (OHM) -rahakkeen tokenomiikka

Olympus (OHM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OHM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Olympus (OHM)”

Paljonko Olympus (OHM) on arvoltaan tänään?
OHM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 22.56 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OHM-USD-parin nykyinen hinta?
OHM -USD-parin nykyinen hinta on $ 22.56. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Olympus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OHM markkina-arvo on $ 369.71M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OHM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OHM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.38M USD.
Mikä oli OHM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OHM saavutti ATH-hinnaksi 1,415.26 USD.
Mikä oli OHM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OHM-rahakkeen ATL-hinta oli 7.54 USD.
Mikä on OHM-rahakkeen treidausvolyymi?
OHM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OHM tänä vuonna korkeammalle?
OHM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OHM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.