Obyte-logo

Obyte – hinta (GBYTE)

Ei listattu

1GBYTE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.37
$2.37$2.37
-2.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Obyte (GBYTE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:16:09 (UTC+8)

Obyte (GBYTE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.32
$ 2.32$ 2.32
24 h:n matalin
$ 2.54
$ 2.54$ 2.54
24 h:n korkein

$ 2.32
$ 2.32$ 2.32

$ 2.54
$ 2.54$ 2.54

$ 1,185.39
$ 1,185.39$ 1,185.39

$ 0.838196
$ 0.838196$ 0.838196

-0.02%

-2.27%

-7.26%

-7.26%

Obyte (GBYTE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $2.37. Viimeisen 24 tunnin aikana GBYTE on vaihdellut alimmillaan $ 2.32 ja korkeimmillaan $ 2.54 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GBYTE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,185.39, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.838196.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GBYTE on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -2.27% 24 tunnin aikana ja -7.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Obyte (GBYTE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

--
----

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

896.25K
896.25K 896.25K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Obyte-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GBYTE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 896.25K ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.37M.

Obyte (GBYTE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Obyte – USD -hinta muuttui $ -0.055096841836056.
Viimeisten 30 päivän aikana Obyte – USD -hinnan muutos oli $ -0.9231299310.
Viimeisten 60 päivän aikana Obyte – USD -hinnan muutos oli $ -1.1339212860.
Viimeisten 90 päivän aikana Obyte – USD -hinnan muutos oli $ -2.468334415190703.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.055096841836056-2.27%
30 päivää$ -0.9231299310-38.95%
60 päivää$ -1.1339212860-47.84%
90 päivää$ -2.468334415190703-51.01%

Mikä on Obyte (GBYTE)

Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices.

Obyte-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Obyte (GBYTE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Obyte (GBYTE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Obyte-rahakkeelle.

Tarkista Obyte-rahakkeen hintaennuste nyt!

Obyte (GBYTE) -rahakkeen tokenomiikka

Obyte (GBYTE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GBYTE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Obyte (GBYTE)”

Paljonko Obyte (GBYTE) on arvoltaan tänään?
GBYTE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.37 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GBYTE-USD-parin nykyinen hinta?
GBYTE -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.37. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Obyte-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GBYTE markkina-arvo on $ 2.12M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GBYTE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GBYTE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 896.25K USD.
Mikä oli GBYTE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GBYTE saavutti ATH-hinnaksi 1,185.39 USD.
Mikä oli GBYTE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GBYTE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.838196 USD.
Mikä on GBYTE-rahakkeen treidausvolyymi?
GBYTE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GBYTE tänä vuonna korkeammalle?
GBYTE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GBYTE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.