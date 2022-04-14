Obortech (OBOT) -rahakkeen tokenomiikka
Obortech (OBOT) -rahakkeen tiedot
OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network.
OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network.
Obortech (OBOT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Obortech (OBOT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Obortech (OBOT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Obortech (OBOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä OBOT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OBOT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät OBOT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OBOT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
OBOT-rahakkeen hintaennuste
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.