NutCoin-logo

NutCoin – hinta (NUT)

Ei listattu

1NUT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen NutCoin (NUT) -hintakaavio
NutCoin (NUT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

-0.07%

-19.75%

-19.75%

NutCoin (NUT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NUT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NUT on muuttunut +0.39% viimeisen tunnin aikana, -0.07% 24 tunnin aikana ja -19.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NutCoin (NUT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 716.27K
$ 716.27K$ 716.27K

--
----

$ 716.27K
$ 716.27K$ 716.27K

21.00T
21.00T 21.00T

21,000,000,000,000.0
21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

NutCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 716.27K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00T ja sen kokonaistarjonta on 21000000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 716.27K.

NutCoin (NUT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NutCoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana NutCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana NutCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana NutCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.07%
30 päivää$ 0-14.27%
60 päivää$ 0+6.43%
90 päivää$ 0--

Mikä on NutCoin (NUT)

Nutcoin (NUT) is a memecoin deployed on Ethereum with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes and for building a strong community around NUTS memes creation. The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 100% of Liquidity Provider (LP) tokens have been burnt (more precisely: sent to the token contract where no one can access it) and 100% of the 21 trillion token supply has been sent to the Uniswap Pool, in order to be fully community oriented with no team driving the token. What Makes NUT Unique? The uniqueness lies in the large spectrum of possibilities regarding the use of the word "NUT".

NutCoin (NUT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

NutCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NutCoin (NUT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NutCoin (NUT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NutCoin-rahakkeelle.

Tarkista NutCoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

NUT paikallisiin valuuttoihin

NutCoin (NUT) -rahakkeen tokenomiikka

NutCoin (NUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NUT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NutCoin (NUT)”

Paljonko NutCoin (NUT) on arvoltaan tänään?
NUT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NUT-USD-parin nykyinen hinta?
NUT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NutCoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NUT markkina-arvo on $ 716.27K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00T USD.
Mikä oli NUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NUT saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli NUT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NUT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NUT-rahakkeen treidausvolyymi?
NUT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NUT tänä vuonna korkeammalle?
NUT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NUT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.