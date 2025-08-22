Lisätietoja NSDX-rahakkeesta

NSDX-rahakkeen hintatiedot

NSDX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NSDX-rahakkeen tokenomiikka

NSDX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

NASDEX-logo

NASDEX – hinta (NSDX)

Ei listattu

1NSDX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00612389
$0.00612389$0.00612389
-2.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen NASDEX (NSDX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:25:34 (UTC+8)

NASDEX (NSDX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00608864
$ 0.00608864$ 0.00608864
24 h:n matalin
$ 0.00630891
$ 0.00630891$ 0.00630891
24 h:n korkein

$ 0.00608864
$ 0.00608864$ 0.00608864

$ 0.00630891
$ 0.00630891$ 0.00630891

$ 0.908581
$ 0.908581$ 0.908581

$ 0.00550403
$ 0.00550403$ 0.00550403

+0.03%

-2.01%

+1.45%

+1.45%

NASDEX (NSDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00612389. Viimeisen 24 tunnin aikana NSDX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00608864 ja korkeimmillaan $ 0.00630891 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NSDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.908581, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00550403.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NSDX on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, -2.01% 24 tunnin aikana ja +1.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NASDEX (NSDX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 116.26K
$ 116.26K$ 116.26K

--
----

$ 472.18K
$ 472.18K$ 472.18K

18.99M
18.99M 18.99M

77,104,555.16539142
77,104,555.16539142 77,104,555.16539142

NASDEX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 116.26K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NSDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.99M ja sen kokonaistarjonta on 77104555.16539142. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 472.18K.

NASDEX (NSDX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana NASDEX – USD -hinta muuttui $ -0.000125699999947348.
Viimeisten 30 päivän aikana NASDEX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001917953.
Viimeisten 60 päivän aikana NASDEX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0011011862.
Viimeisten 90 päivän aikana NASDEX – USD -hinnan muutos oli $ -0.002195439595886776.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000125699999947348-2.01%
30 päivää$ +0.0001917953+3.13%
60 päivää$ -0.0011011862-17.98%
90 päivää$ -0.002195439595886776-26.38%

Mikä on NASDEX (NSDX)

NASDEX is a decentralized exchange that offers our users the ability to trade tokenized equities on blockchain via our minting and trading mechanism that mimics the offchain economics of the real world equity price.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

NASDEX (NSDX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

NASDEX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NASDEX (NSDX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NASDEX (NSDX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NASDEX-rahakkeelle.

Tarkista NASDEX-rahakkeen hintaennuste nyt!

NSDX paikallisiin valuuttoihin

NASDEX (NSDX) -rahakkeen tokenomiikka

NASDEX (NSDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NSDX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NASDEX (NSDX)”

Paljonko NASDEX (NSDX) on arvoltaan tänään?
NSDX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00612389 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NSDX-USD-parin nykyinen hinta?
NSDX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00612389. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NASDEX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NSDX markkina-arvo on $ 116.26K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NSDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NSDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.99M USD.
Mikä oli NSDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NSDX saavutti ATH-hinnaksi 0.908581 USD.
Mikä oli NSDX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NSDX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00550403 USD.
Mikä on NSDX-rahakkeen treidausvolyymi?
NSDX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NSDX tänä vuonna korkeammalle?
NSDX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NSDX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:25:34 (UTC+8)

NASDEX (NSDX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.