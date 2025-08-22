Lisätietoja FLIES-rahakkeesta

FLIES-rahakkeen hintatiedot

FLIES-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FLIES-rahakkeen tokenomiikka

FLIES-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

MUTATIO-logo

MUTATIO – hinta (FLIES)

Ei listattu

1FLIES - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0,525707
$0,525707$0,525707
-%7,901D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen MUTATIO (FLIES) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:08:38 (UTC+8)

MUTATIO (FLIES) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0,522177
$ 0,522177$ 0,522177
24 h:n matalin
$ 0,574047
$ 0,574047$ 0,574047
24 h:n korkein

$ 0,522177
$ 0,522177$ 0,522177

$ 0,574047
$ 0,574047$ 0,574047

$ 14,17
$ 14,17$ 14,17

$ 0,133692
$ 0,133692$ 0,133692

+%0,01

-%7,97

-%17,23

-%17,23

MUTATIO (FLIES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0,525707. Viimeisen 24 tunnin aikana FLIES on vaihdellut alimmillaan $ 0,522177 ja korkeimmillaan $ 0,574047 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLIES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 14,17, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0,133692.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FLIES on muuttunut +%0,01 viimeisen tunnin aikana, -%7,97 24 tunnin aikana ja -%17,23 viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MUTATIO (FLIES) -rahakkeen markkinatiedot

$ 295,13K
$ 295,13K$ 295,13K

--
----

$ 295,13K
$ 295,13K$ 295,13K

561,40K
561,40K 561,40K

561.399,0
561.399,0 561.399,0

MUTATIO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 295,13K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FLIES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 561,40K ja sen kokonaistarjonta on 561399.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 295,13K.

MUTATIO (FLIES) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MUTATIO – USD -hinta muuttui $ -0,0455407134768889.
Viimeisten 30 päivän aikana MUTATIO – USD -hinnan muutos oli $ -0,1579392054.
Viimeisten 60 päivän aikana MUTATIO – USD -hinnan muutos oli $ +0,2127127228.
Viimeisten 90 päivän aikana MUTATIO – USD -hinnan muutos oli $ +0,24047812929008163.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0,0455407134768889-%7,97
30 päivää$ -0,1579392054-%30,04
60 päivää$ +0,2127127228+%40,46
90 päivää$ +0,24047812929008163+%84,31

Mikä on MUTATIO (FLIES)

MUTATIO NFTs to $FLIES Wrapper (ERC1155 to ERC20)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MUTATIO (FLIES) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MUTATIO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MUTATIO (FLIES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MUTATIO (FLIES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MUTATIO-rahakkeelle.

Tarkista MUTATIO-rahakkeen hintaennuste nyt!

FLIES paikallisiin valuuttoihin

MUTATIO (FLIES) -rahakkeen tokenomiikka

MUTATIO (FLIES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FLIES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MUTATIO (FLIES)”

Paljonko MUTATIO (FLIES) on arvoltaan tänään?
FLIES-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0,525707 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FLIES-USD-parin nykyinen hinta?
FLIES -USD-parin nykyinen hinta on $ 0,525707. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MUTATIO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FLIES markkina-arvo on $ 295,13K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FLIES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FLIES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 561,40K USD.
Mikä oli FLIES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FLIES saavutti ATH-hinnaksi 14,17 USD.
Mikä oli FLIES-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FLIES-rahakkeen ATL-hinta oli 0,133692 USD.
Mikä on FLIES-rahakkeen treidausvolyymi?
FLIES-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FLIES tänä vuonna korkeammalle?
FLIES saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FLIES-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:08:38 (UTC+8)

MUTATIO (FLIES) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.