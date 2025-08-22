Lisätietoja MSTR-rahakkeesta

1MSTR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.167612
$0.167612
-2.00%1D
Reaaliaikainen MSTR2100 (MSTR) -hintakaavio
MSTR2100 (MSTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.162785
24 h:n matalin
$ 0.17605
24 h:n korkein

$ 0.162785
$ 0.17605
$ 3.51
$ 0.100948
-0.16%

-2.04%

-30.63%

-30.63%

MSTR2100 (MSTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.167612. Viimeisen 24 tunnin aikana MSTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.162785 ja korkeimmillaan $ 0.17605 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MSTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.51, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.100948.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MSTR on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, -2.04% 24 tunnin aikana ja -30.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MSTR2100 (MSTR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.45M
--
$ 3.45M
20.65M
20,645,815.354111586
MSTR2100-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.45M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.65M ja sen kokonaistarjonta on 20645815.354111586. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.45M.

MSTR2100 (MSTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MSTR2100 – USD -hinta muuttui $ -0.0035068781846949.
Viimeisten 30 päivän aikana MSTR2100 – USD -hinnan muutos oli $ -0.0681502681.
Viimeisten 60 päivän aikana MSTR2100 – USD -hinnan muutos oli $ +0.0798505914.
Viimeisten 90 päivän aikana MSTR2100 – USD -hinnan muutos oli $ -0.00574413575420653.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0035068781846949-2.04%
30 päivää$ -0.0681502681-40.65%
60 päivää$ +0.0798505914+47.64%
90 päivää$ -0.00574413575420653-3.31%

Mikä on MSTR2100 (MSTR)

$MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MSTR2100 (MSTR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MSTR2100-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MSTR2100 (MSTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MSTR2100 (MSTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MSTR2100-rahakkeelle.

Tarkista MSTR2100-rahakkeen hintaennuste nyt!

MSTR paikallisiin valuuttoihin

MSTR2100 (MSTR) -rahakkeen tokenomiikka

MSTR2100 (MSTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MSTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MSTR2100 (MSTR)”

Paljonko MSTR2100 (MSTR) on arvoltaan tänään?
MSTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.167612 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MSTR-USD-parin nykyinen hinta?
MSTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.167612. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MSTR2100-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MSTR markkina-arvo on $ 3.45M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.65M USD.
Mikä oli MSTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MSTR saavutti ATH-hinnaksi 3.51 USD.
Mikä oli MSTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MSTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.100948 USD.
Mikä on MSTR-rahakkeen treidausvolyymi?
MSTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MSTR tänä vuonna korkeammalle?
MSTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MSTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
