MSTR2100 (MSTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.167612. Viimeisen 24 tunnin aikana MSTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.162785 ja korkeimmillaan $ 0.17605 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MSTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.51, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.100948.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MSTR on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, -2.04% 24 tunnin aikana ja -30.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MSTR2100-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.45M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.65M ja sen kokonaistarjonta on 20645815.354111586. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.45M.
Tämän päivän aikana MSTR2100 – USD -hinta muuttui $ -0.0035068781846949.
Viimeisten 30 päivän aikana MSTR2100 – USD -hinnan muutos oli $ -0.0681502681.
Viimeisten 60 päivän aikana MSTR2100 – USD -hinnan muutos oli $ +0.0798505914.
Viimeisten 90 päivän aikana MSTR2100 – USD -hinnan muutos oli $ -0.00574413575420653.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0035068781846949
|-2.04%
|30 päivää
|$ -0.0681502681
|-40.65%
|60 päivää
|$ +0.0798505914
|+47.64%
|90 päivää
|$ -0.00574413575420653
|-3.31%
$MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets.
