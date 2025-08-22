Lisätietoja MUSD-rahakkeesta

MUSD-rahakkeen hintatiedot

MUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MUSD-rahakkeen tokenomiikka

MUSD-rahakkeen hintaennuste

mStable USD-logo

mStable USD – hinta (MUSD)

Ei listattu

1MUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.007
$1.007$1.007
+0.60%1D
USD
Reaaliaikainen mStable USD (MUSD) -hintakaavio
mStable USD (MUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.9966
$ 0.9966$ 0.9966
24 h:n matalin
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24 h:n korkein

$ 0.9966
$ 0.9966$ 0.9966

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

$ 0.472562
$ 0.472562$ 0.472562

-0.16%

+0.64%

+0.67%

+0.67%

mStable USD (MUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.007. Viimeisen 24 tunnin aikana MUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.9966 ja korkeimmillaan $ 1.008 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.71, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.472562.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MUSD on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, +0.64% 24 tunnin aikana ja +0.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

mStable USD (MUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

--
----

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

2.88M
2.88M 2.88M

2,875,948.71330722
2,875,948.71330722 2,875,948.71330722

mStable USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.89M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.88M ja sen kokonaistarjonta on 2875948.71330722. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.89M.

mStable USD (MUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana mStable USD – USD -hinta muuttui $ +0.00644814.
Viimeisten 30 päivän aikana mStable USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0069888821.
Viimeisten 60 päivän aikana mStable USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0050672240.
Viimeisten 90 päivän aikana mStable USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0099195982594553.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00644814+0.64%
30 päivää$ +0.0069888821+0.69%
60 päivää$ +0.0050672240+0.50%
90 päivää$ +0.0099195982594553+0.99%

Mikä on mStable USD (MUSD)

mUSD is a meta-stablecoin with a native yield

mStable USD (MUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

mStable USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon mStable USD (MUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko mStable USD (MUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita mStable USD-rahakkeelle.

Tarkista mStable USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

MUSD paikallisiin valuuttoihin

mStable USD (MUSD) -rahakkeen tokenomiikka

mStable USD (MUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”mStable USD (MUSD)”

Paljonko mStable USD (MUSD) on arvoltaan tänään?
MUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.007 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MUSD-USD-parin nykyinen hinta?
MUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.007. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on mStable USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MUSD markkina-arvo on $ 2.89M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.88M USD.
Mikä oli MUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MUSD saavutti ATH-hinnaksi 2.71 USD.
Mikä oli MUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.472562 USD.
Mikä on MUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
MUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MUSD tänä vuonna korkeammalle?
MUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
