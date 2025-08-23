Lisätietoja MOSHI-rahakkeesta

Moshi-logo

Moshi – hinta (MOSHI)

Ei listattu

1MOSHI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+3.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Moshi (MOSHI) -hintakaavio
Moshi (MOSHI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00193863
$ 0.00193863$ 0.00193863

$ 0
$ 0$ 0

-1.17%

+3.40%

+2.50%

+2.50%

Moshi (MOSHI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MOSHI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOSHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00193863, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MOSHI on muuttunut -1.17% viimeisen tunnin aikana, +3.40% 24 tunnin aikana ja +2.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Moshi (MOSHI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.11K
$ 9.11K$ 9.11K

--
----

$ 9.11K
$ 9.11K$ 9.11K

999.08M
999.08M 999.08M

999,076,706.073626
999,076,706.073626 999,076,706.073626

Moshi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.11K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MOSHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.08M ja sen kokonaistarjonta on 999076706.073626. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.11K.

Moshi (MOSHI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Moshi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Moshi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Moshi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Moshi – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.40%
30 päivää$ 0-4.53%
60 päivää$ 0-0.72%
90 päivää$ 0--

Mikä on Moshi (MOSHI)

Moshi, the long-lost brother of Ponke, was separated from his family at a young age, abandoned in the wild by fate. Unlike Ponke, who grew up with the warmth of family, Moshi had to rely on his wits and tenacity to survive. With nothing but his sharp instincts and relentless drive, he navigated the jungle of life, starting with small trades and working his way up. Over the years, Moshi built a vast business empire from the ground up, becoming a powerful and wealthy figure in the animal kingdom. Now, after years of struggle, Moshi lives a life of luxury—lavish mansions, fast cars, and everything he ever dreamed of. But despite his success, he remains haunted by the family he lost. One day, news of Ponke reaches him, and Moshi faces a choice: will he reconnect with his past and the brother he never knew, or will he continue to build his kingdom, leaving behind the pain of abandonment?

Moshi (MOSHI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Moshi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Moshi (MOSHI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Moshi (MOSHI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Moshi-rahakkeelle.

Tarkista Moshi-rahakkeen hintaennuste nyt!

MOSHI paikallisiin valuuttoihin

Moshi (MOSHI) -rahakkeen tokenomiikka

Moshi (MOSHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOSHI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Moshi (MOSHI)”

Paljonko Moshi (MOSHI) on arvoltaan tänään?
MOSHI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MOSHI-USD-parin nykyinen hinta?
MOSHI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Moshi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MOSHI markkina-arvo on $ 9.11K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MOSHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MOSHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.08M USD.
Mikä oli MOSHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MOSHI saavutti ATH-hinnaksi 0.00193863 USD.
Mikä oli MOSHI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MOSHI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MOSHI-rahakkeen treidausvolyymi?
MOSHI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MOSHI tänä vuonna korkeammalle?
MOSHI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOSHI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Moshi (MOSHI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

