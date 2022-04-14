Moshi (MOSHI) -rahakkeen tokenomiikka
Moshi (MOSHI) -rahakkeen tiedot
Moshi, the long-lost brother of Ponke, was separated from his family at a young age, abandoned in the wild by fate. Unlike Ponke, who grew up with the warmth of family, Moshi had to rely on his wits and tenacity to survive. With nothing but his sharp instincts and relentless drive, he navigated the jungle of life, starting with small trades and working his way up.
Over the years, Moshi built a vast business empire from the ground up, becoming a powerful and wealthy figure in the animal kingdom. Now, after years of struggle, Moshi lives a life of luxury—lavish mansions, fast cars, and everything he ever dreamed of. But despite his success, he remains haunted by the family he lost.
One day, news of Ponke reaches him, and Moshi faces a choice: will he reconnect with his past and the brother he never knew, or will he continue to build his kingdom, leaving behind the pain of abandonment?
Moshi (MOSHI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Moshi (MOSHI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Moshi (MOSHI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Moshi (MOSHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MOSHI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOSHI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MOSHI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOSHI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
MOSHI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne MOSHI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOSHI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.