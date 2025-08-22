Lisätietoja MOO-rahakkeesta

MOO-rahakkeen hintatiedot

MOO-rahakkeen valkoinen paperi

MOO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MOO-rahakkeen tokenomiikka

MOO-rahakkeen hintaennuste

MooMoo Token-logo

MooMoo Token – hinta (MOO)

Ei listattu

1MOO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0007328
$0.0007328$0.0007328
-22.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen MooMoo Token (MOO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:28:53 (UTC+8)

MooMoo Token (MOO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00457964
$ 0.00457964$ 0.00457964

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-22.00%

-30.05%

-30.05%

MooMoo Token (MOO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MOO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00457964, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MOO on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, -22.00% 24 tunnin aikana ja -30.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MooMoo Token (MOO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 598.00K
$ 598.00K$ 598.00K

--
----

$ 598.00K
$ 598.00K$ 598.00K

811.99M
811.99M 811.99M

811,994,914.3038094
811,994,914.3038094 811,994,914.3038094

MooMoo Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 598.00K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 811.99M ja sen kokonaistarjonta on 811994914.3038094. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 598.00K.

MooMoo Token (MOO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MooMoo Token – USD -hinta muuttui $ -0.000206701893032624.
Viimeisten 30 päivän aikana MooMoo Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MooMoo Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MooMoo Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000206701893032624-22.00%
30 päivää$ 0-46.24%
60 päivää$ 0-20.55%
90 päivää$ 0--

Mikä on MooMoo Token (MOO)

MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MooMoo Token (MOO) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

MooMoo Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MooMoo Token (MOO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MooMoo Token (MOO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MooMoo Token-rahakkeelle.

Tarkista MooMoo Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

MOO paikallisiin valuuttoihin

MooMoo Token (MOO) -rahakkeen tokenomiikka

MooMoo Token (MOO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MooMoo Token (MOO)”

Paljonko MooMoo Token (MOO) on arvoltaan tänään?
MOO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MOO-USD-parin nykyinen hinta?
MOO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MooMoo Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MOO markkina-arvo on $ 598.00K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 811.99M USD.
Mikä oli MOO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MOO saavutti ATH-hinnaksi 0.00457964 USD.
Mikä oli MOO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MOO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MOO-rahakkeen treidausvolyymi?
MOO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MOO tänä vuonna korkeammalle?
MOO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.