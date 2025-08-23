Lisätietoja MBC-rahakkeesta

MBC-rahakkeen hintatiedot

MBC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MBC-rahakkeen tokenomiikka

MBC-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

MonbaseCoin-logo

MonbaseCoin – hinta (MBC)

Ei listattu

1MBC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.439462
$0.439462$0.439462
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen MonbaseCoin (MBC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 04:35:36 (UTC+8)

MonbaseCoin (MBC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.48329
$ 0.48329$ 0.48329

$ 0.0084061
$ 0.0084061$ 0.0084061

--

--

-6.25%

-6.25%

MonbaseCoin (MBC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.439462. Viimeisen 24 tunnin aikana MBC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MBC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.48329, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0084061.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MBC on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -6.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MonbaseCoin (MBC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 83.37M
$ 83.37M$ 83.37M

--
----

$ 83.37M
$ 83.37M$ 83.37M

189.70M
189.70M 189.70M

189,701,480.0
189,701,480.0 189,701,480.0

MonbaseCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 83.37M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 189.70M ja sen kokonaistarjonta on 189701480.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 83.37M.

MonbaseCoin (MBC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MonbaseCoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MonbaseCoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.4826720572.
Viimeisten 60 päivän aikana MonbaseCoin – USD -hinnan muutos oli $ +2.7109390788.
Viimeisten 90 päivän aikana MonbaseCoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.36896697766574523.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.4826720572+109.83%
60 päivää$ +2.7109390788+616.88%
90 päivää$ +0.36896697766574523+523.39%

Mikä on MonbaseCoin (MBC)

Monbase is a leading digital asset exchange that offers a seamless and secure trading experience for users of all levels. Our platform is built on cutting-edge technology and designed with user-centricity at its core.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MonbaseCoin (MBC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MonbaseCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MonbaseCoin (MBC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MonbaseCoin (MBC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MonbaseCoin-rahakkeelle.

Tarkista MonbaseCoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

MBC paikallisiin valuuttoihin

MonbaseCoin (MBC) -rahakkeen tokenomiikka

MonbaseCoin (MBC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MBC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MonbaseCoin (MBC)”

Paljonko MonbaseCoin (MBC) on arvoltaan tänään?
MBC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.439462 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MBC-USD-parin nykyinen hinta?
MBC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.439462. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MonbaseCoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MBC markkina-arvo on $ 83.37M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 189.70M USD.
Mikä oli MBC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MBC saavutti ATH-hinnaksi 0.48329 USD.
Mikä oli MBC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MBC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0084061 USD.
Mikä on MBC-rahakkeen treidausvolyymi?
MBC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MBC tänä vuonna korkeammalle?
MBC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MBC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 04:35:36 (UTC+8)

MonbaseCoin (MBC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.