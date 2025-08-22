Lisätietoja MISHA-rahakkeesta

MISHA-rahakkeen hintatiedot

MISHA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MISHA-rahakkeen tokenomiikka

MISHA-rahakkeen hintaennuste

MISHA-logo

MISHA – hinta (MISHA)

Ei listattu

1MISHA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen MISHA (MISHA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:21:05 (UTC+8)

MISHA (MISHA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.03%

-16.20%

-16.20%

MISHA (MISHA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MISHA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MISHA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MISHA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja -16.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MISHA (MISHA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 85.81K
$ 85.81K$ 85.81K

--
----

$ 85.81K
$ 85.81K$ 85.81K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

MISHA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 85.81K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MISHA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B ja sen kokonaistarjonta on 420690000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 85.81K.

MISHA (MISHA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MISHA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MISHA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MISHA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MISHA – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.03%
30 päivää$ 0-5.18%
60 päivää$ 0+31.70%
90 päivää$ 0--

Mikä on MISHA (MISHA)

Misha (MISHA) - A Community-Driven Project Inspired by 'Vitalik: An Ethereum Story,' Misha is a newly celebrated dog, adored by the crypto community, and famously associated with Vitalik Buterin, the co-founder of Ethereum. Misha appeared in the end credits of "Vitalik: An Ethereum Story," a globally premiered documentary that brought Misha into the spotlight. This project pays homage to Misha, drawing inspiration from the loyalty, resilience, and community spirit the dog represents. Misha is the first token of its kind deployed on Ethereum, fully owned and managed with love by its global community. What sets this project apart is its dedication to decentralization and the collective effort of its members to restore and grow the project after it faced initial challenges. Despite difficulties, the community came together to rebuild key assets and infrastructure, showcasing a united front for the success of the token. The $MISHA token is not only a tribute to the beloved dog but also serves as a symbol of unity and perseverance within the blockchain ecosystem. Entirely community-owned and operated, this project reflects the power of collaboration and shared vision in the decentralized finance space.

MISHA (MISHA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MISHA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MISHA (MISHA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MISHA (MISHA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MISHA-rahakkeelle.

Tarkista MISHA-rahakkeen hintaennuste nyt!

MISHA paikallisiin valuuttoihin

MISHA (MISHA) -rahakkeen tokenomiikka

MISHA (MISHA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MISHA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MISHA (MISHA)”

Paljonko MISHA (MISHA) on arvoltaan tänään?
MISHA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MISHA-USD-parin nykyinen hinta?
MISHA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MISHA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MISHA markkina-arvo on $ 85.81K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MISHA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MISHA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B USD.
Mikä oli MISHA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MISHA saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli MISHA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MISHA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MISHA-rahakkeen treidausvolyymi?
MISHA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MISHA tänä vuonna korkeammalle?
MISHA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MISHA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:21:05 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

