MindAI – hinta (MDAI)

1MDAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4.48
$4.48$4.48
-5.80%1D
USD
Reaaliaikainen MindAI (MDAI) -hintakaavio
MindAI (MDAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4.46
$ 4.46$ 4.46
24 h:n matalin
$ 4.78
$ 4.78$ 4.78
24 h:n korkein

$ 4.46
$ 4.46$ 4.46

$ 4.78
$ 4.78$ 4.78

$ 32.06
$ 32.06$ 32.06

$ 1.065
$ 1.065$ 1.065

-0.21%

-5.63%

+24.19%

+24.19%

MindAI (MDAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4.49. Viimeisen 24 tunnin aikana MDAI on vaihdellut alimmillaan $ 4.46 ja korkeimmillaan $ 4.78 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MDAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 32.06, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.065.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MDAI on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, -5.63% 24 tunnin aikana ja +24.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MindAI (MDAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.13M
$ 4.13M$ 4.13M

--
----

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

922.48K
922.48K 922.48K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

MindAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MDAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 922.48K ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.48M.

MindAI (MDAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MindAI – USD -hinta muuttui $ -0.267977450997327.
Viimeisten 30 päivän aikana MindAI – USD -hinnan muutos oli $ +5.7017005850.
Viimeisten 60 päivän aikana MindAI – USD -hinnan muutos oli $ +13.5815316000.
Viimeisten 90 päivän aikana MindAI – USD -hinnan muutos oli $ +2.717587480596635.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.267977450997327-5.63%
30 päivää$ +5.7017005850+126.99%
60 päivää$ +13.5815316000+302.48%
90 päivää$ +2.717587480596635+153.33%

Mikä on MindAI (MDAI)

Dive into the MindAI era, a groundbreaking platform that redefines the matter of AI. MindAI isn't just another AI interface, it's an intelligent, interactive ecosystem directly available via Telegram. 70+ personalized AI interactions. ChatGPT 3.5, 4, 4 Turbo. 100% Revenue Share. Reach up to 200% Staking APY. The aim is to create a product that stands apart by providing personalized, AI-driven insights and learning experiences. Whether it's navigating the complexities of the cryptocurrency market or exploring new areas like music and art, MindAI is designed to be your companion in learning and growth.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MindAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MindAI (MDAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MindAI (MDAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MindAI-rahakkeelle.

Tarkista MindAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

MDAI paikallisiin valuuttoihin

MindAI (MDAI) -rahakkeen tokenomiikka

MindAI (MDAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MDAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.