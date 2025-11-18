Tutustu MICROWAVED (MICROWAVED) -rahakkeen tokenomiikkaan MEXCissä. Lue lisää MICROWAVED-rahakkeen kokonaistarjonnasta, jakaumasta, markkina-arvosta, treidausvolyymista ja muusta. Pysy ajan tasalla reaaliaikaisten tietojen avulla nyt! Tutustu MICROWAVED (MICROWAVED) -rahakkeen tokenomiikkaan MEXCissä. Lue lisää MICROWAVED-rahakkeen kokonaistarjonnasta, jakaumasta, markkina-arvosta, treidausvolyymista ja muusta. Pysy ajan tasalla reaaliaikaisten tietojen avulla nyt!