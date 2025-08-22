Lisätietoja MAYA-rahakkeesta

Maya-logo

Maya – hinta (MAYA)

Ei listattu

1MAYA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.50%1D
Reaaliaikainen Maya (MAYA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:18:11 (UTC+8)

Maya (MAYA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00003974
$ 0.00003974
24 h:n matalin
$ 0.00004158
$ 0.00004158
24 h:n korkein

$ 0.00003974
$ 0.00003974

$ 0.00004158
$ 0.00004158

$ 0.03580402
$ 0.03580402

$ 0.00002258
$ 0.00002258

-0.89%

-2.92%

-8.56%

-8.56%

Maya (MAYA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00003993. Viimeisen 24 tunnin aikana MAYA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00003974 ja korkeimmillaan $ 0.00004158 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MAYA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03580402, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002258.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MAYA on muuttunut -0.89% viimeisen tunnin aikana, -2.92% 24 tunnin aikana ja -8.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Maya (MAYA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 40.01K
$ 40.01K

--
--

$ 40.01K
$ 40.01K

998.02M
998.02M

998,021,603.205434
998,021,603.205434

Maya-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 40.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MAYA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.02M ja sen kokonaistarjonta on 998021603.205434. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.01K.

Maya (MAYA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Maya – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Maya – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000057755.
Viimeisten 60 päivän aikana Maya – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000076247.
Viimeisten 90 päivän aikana Maya – USD -hinnan muutos oli $ -0.00000212510687994076.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.92%
30 päivää$ -0.0000057755-14.46%
60 päivää$ +0.0000076247+19.10%
90 päivää$ -0.00000212510687994076-5.05%

Mikä on Maya (MAYA)

Maya brings holiday cheer to all, looking adorable in her Santa hat. Maya brings holiday cheer to all, looking absolutely adorable in her festive Santa hat. Her cheerful spirit lights up every room, spreading warmth and joy to everyone she meets. With a big smile on her face and twinkling eyes, she’s the perfect embodiment of the holiday season. Her joy is contagious, reminding us all of the magic and happiness this time of year brings.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Maya (MAYA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Maya-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Maya (MAYA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Maya (MAYA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Maya-rahakkeelle.

Tarkista Maya-rahakkeen hintaennuste nyt!

MAYA paikallisiin valuuttoihin

Maya (MAYA) -rahakkeen tokenomiikka

Maya (MAYA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MAYA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Maya (MAYA)”

Paljonko Maya (MAYA) on arvoltaan tänään?
MAYA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00003993 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MAYA-USD-parin nykyinen hinta?
MAYA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00003993. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Maya-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MAYA markkina-arvo on $ 40.01K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MAYA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MAYA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.02M USD.
Mikä oli MAYA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MAYA saavutti ATH-hinnaksi 0.03580402 USD.
Mikä oli MAYA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MAYA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00002258 USD.
Mikä on MAYA-rahakkeen treidausvolyymi?
MAYA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MAYA tänä vuonna korkeammalle?
MAYA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MAYA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:18:11 (UTC+8)

