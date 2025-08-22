Maximize AI – hinta (MAXI)
Maximize AI (MAXI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01187446. Viimeisen 24 tunnin aikana MAXI on vaihdellut alimmillaan $ 0.01217739 ja korkeimmillaan $ 0.0176176 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MAXI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01827095, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MAXI on muuttunut -3.41% viimeisen tunnin aikana, -31.44% 24 tunnin aikana ja +16.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Maximize AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.04M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MAXI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 85.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.23M.
Tämän päivän aikana Maximize AI – USD -hinta muuttui $ -0.00544771775429862.
Viimeisten 30 päivän aikana Maximize AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0213644939.
Viimeisten 60 päivän aikana Maximize AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0798363406.
Viimeisten 90 päivän aikana Maximize AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00544771775429862
|-31.44%
|30 päivää
|$ +0.0213644939
|+179.92%
|60 päivää
|$ +0.0798363406
|+672.34%
|90 päivää
|$ 0
|--
Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place. Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks. ✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task. ✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases. ✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.
Maximize AI (MAXI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MAXI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
