Mars Ecosystem-logo

Mars Ecosystem – hinta (XMS)

Ei listattu

1XMS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00045145
$0.00045145$0.00045145
-0.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Mars Ecosystem (XMS) -hintakaavio
Mars Ecosystem (XMS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

-0.38%

+0.11%

+0.11%

Mars Ecosystem (XMS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana XMS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XMS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.45, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XMS on muuttunut +0.35% viimeisen tunnin aikana, -0.38% 24 tunnin aikana ja +0.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mars Ecosystem (XMS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 300.96K
$ 300.96K$ 300.96K

--
----

$ 451.45K
$ 451.45K$ 451.45K

666.64M
666.64M 666.64M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Mars Ecosystem-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 300.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XMS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 666.64M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 451.45K.

Mars Ecosystem (XMS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mars Ecosystem – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Mars Ecosystem – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Mars Ecosystem – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Mars Ecosystem – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.38%
30 päivää$ 0+2.89%
60 päivää$ 0+49.11%
90 päivää$ 0--

Mikä on Mars Ecosystem (XMS)

Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system

Mars Ecosystem (XMS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Mars Ecosystem-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mars Ecosystem (XMS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mars Ecosystem (XMS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mars Ecosystem-rahakkeelle.

Tarkista Mars Ecosystem-rahakkeen hintaennuste nyt!

XMS paikallisiin valuuttoihin

Mars Ecosystem (XMS) -rahakkeen tokenomiikka

Mars Ecosystem (XMS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XMS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mars Ecosystem (XMS)”

Paljonko Mars Ecosystem (XMS) on arvoltaan tänään?
XMS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XMS-USD-parin nykyinen hinta?
XMS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mars Ecosystem-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XMS markkina-arvo on $ 300.96K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XMS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XMS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 666.64M USD.
Mikä oli XMS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XMS saavutti ATH-hinnaksi 1.45 USD.
Mikä oli XMS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XMS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on XMS-rahakkeen treidausvolyymi?
XMS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XMS tänä vuonna korkeammalle?
XMS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XMS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.