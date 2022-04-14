Luck (LUCK) -rahakkeen tokenomiikka
Luck (LUCK) -rahakkeen tiedot
Behold the radiant four-leaf clover, not merely a symbol, but a powerful conduit of boundless, untamed luck. This rare, emerald charm pulsates with an energy strong enough to shatter the most intricately rigged systems and expose every hidden manipulation. Wield its fortune to turn the tides decisively, making every deceitful developer regret their ill-gotten gains. Spread its incredible, far-reaching influence to level the playing field, ensuring that those who've been unfairly targeted or suppressed by crooked schemes receive their rightful share of prosperity and success. Justice will bloom, and the seeds of true luck will finally flourish for all.
Luck (LUCK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Luck (LUCK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Luck (LUCK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Luck (LUCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä LUCK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LUCK-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät LUCK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LUCK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
LUCK-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne LUCK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LUCK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.