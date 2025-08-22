Loop ETH – hinta (LPETH)
--
--
+16.19%
+16.19%
Loop ETH (LPETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,062.7. Viimeisen 24 tunnin aikana LPETH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LPETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,178.63, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,543.04.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LPETH on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +16.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Loop ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.59M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LPETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 637.18 ja sen kokonaistarjonta on 637.1841252189333. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.59M.
Tämän päivän aikana Loop ETH – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Loop ETH – USD -hinnan muutos oli $ +522.8638022200.
Viimeisten 60 päivän aikana Loop ETH – USD -hinnan muutos oli $ +2,569.7479419400.
Viimeisten 90 päivän aikana Loop ETH – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ +522.8638022200
|+12.87%
|60 päivää
|$ +2,569.7479419400
|+63.25%
|90 päivää
|$ 0
|--
Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. - Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH. - Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields. - dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue.
