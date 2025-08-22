Lista USD – hinta (LISUSD)
+0.00%
-0.01%
-0.07%
-0.07%
Lista USD (LISUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.998501. Viimeisen 24 tunnin aikana LISUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.997718 ja korkeimmillaan $ 0.999167 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LISUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.208609.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LISUSD on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -0.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Lista USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.54M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LISUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.60M ja sen kokonaistarjonta on 38624581.9692841. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38.57M.
Tämän päivän aikana Lista USD – USD -hinta muuttui $ -0.0001989547578671.
Viimeisten 30 päivän aikana Lista USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006012973.
Viimeisten 60 päivän aikana Lista USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0024088836.
Viimeisten 90 päivän aikana Lista USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008963892703391.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0001989547578671
|-0.01%
|30 päivää
|$ -0.0006012973
|-0.06%
|60 päivää
|$ +0.0024088836
|+0.24%
|90 päivää
|$ +0.0008963892703391
|+0.09%
Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Lista USD (LISUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lista USD (LISUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lista USD-rahakkeelle.
Tarkista Lista USD-rahakkeen hintaennuste nyt!
Lista USD (LISUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LISUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.