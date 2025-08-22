Lapupu – hinta (LAPUPU)
Lapupu (LAPUPU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00035391. Viimeisen 24 tunnin aikana LAPUPU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00035084 ja korkeimmillaan $ 0.00036609 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LAPUPU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03091041, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00015279.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LAPUPU on muuttunut -0.48% viimeisen tunnin aikana, -1.69% 24 tunnin aikana ja -3.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Lapupu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 35.07K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LAPUPU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.08M ja sen kokonaistarjonta on 99084732.196814. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.07K.
Tämän päivän aikana Lapupu – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Lapupu – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000216866.
Viimeisten 60 päivän aikana Lapupu – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000070828.
Viimeisten 90 päivän aikana Lapupu – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002800497476810824.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.69%
|30 päivää
|$ -0.0000216866
|-6.12%
|60 päivää
|$ +0.0000070828
|+2.00%
|90 päivää
|$ -0.0002800497476810824
|-44.17%
The Trending Crypto Project Now on Solana Lapupu ($LAPUPU) is the latest and most exciting crypto sensation, rapidly gaining attention in the digital space. Originally gaining popularity on other blockchains, Lapupu has now officially launched on Solana, bringing its unique blend of fun, community-driven energy to one of the fastest and most scalable networks available today. Lapupu is more than just a token; it’s a movement. With an ever-growing community, Lapupu offers a playful yet powerful entry into the world of decentralized finance (DeFi). Its tokenomics are designed to reward both early adopters and long-term holders, with a focus on creating value through innovation, accessibility, and engagement. As $LAPUPU continues to rise in popularity, the project plans to expand its ecosystem with exclusive features, collaborations, and events, all driven by the community. Whether you’re new to crypto or a seasoned investor, Lapupu offers an exciting opportunity to be part of something big—while having fun along the way. The future is bright for $LAPUPU as it takes full advantage of Solana’s low fees and lightning-fast transaction speeds, positioning it as a key player in the next wave of digital assets. Get in early, join the Lapupu revolution, and watch your investment soar as the project continues to gain momentum!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.