KWEEN – hinta (KWEEN)

$0.00399201
+4.90%1D
Reaaliaikainen KWEEN (KWEEN) -hintakaavio
KWEEN (KWEEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0037727
24 h:n matalin
$ 0.00401484
24 h:n korkein

$ 0.0037727
$ 0.00401484
$ 0.064647
$ 0
+4.89%

+5.50%

+25.88%

+25.88%

KWEEN (KWEEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00401136. Viimeisen 24 tunnin aikana KWEEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0037727 ja korkeimmillaan $ 0.00401484 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KWEEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.064647, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KWEEN on muuttunut +4.89% viimeisen tunnin aikana, +5.50% 24 tunnin aikana ja +25.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KWEEN (KWEEN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M

--
----

$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

KWEEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KWEEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.99M.

KWEEN (KWEEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KWEEN – USD -hinta muuttui $ +0.00020914.
Viimeisten 30 päivän aikana KWEEN – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010562239.
Viimeisten 60 päivän aikana KWEEN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0029096219.
Viimeisten 90 päivän aikana KWEEN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009675295707844225.

Kausi Muuta (USD) Muuta (%)
Tänään$ +0.00020914+5.50%
30 päivää$ -0.0010562239-26.33%
60 päivää$ +0.0029096219+72.53%
90 päivää$ +0.0009675295707844225+31.79%

Mikä on KWEEN (KWEEN)

Do Kwon’s consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

KWEEN (KWEEN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

KWEEN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KWEEN (KWEEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KWEEN (KWEEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KWEEN-rahakkeelle.

Tarkista KWEEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

KWEEN paikallisiin valuuttoihin

KWEEN (KWEEN) -rahakkeen tokenomiikka

KWEEN (KWEEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KWEEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "KWEEN (KWEEN)"

Paljonko KWEEN (KWEEN) on arvoltaan tänään?
KWEEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00401136 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KWEEN-USD-parin nykyinen hinta?
KWEEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00401136. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KWEEN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KWEEN markkina-arvo on $ 3.99M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KWEEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KWEEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli KWEEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KWEEN saavutti ATH-hinnaksi 0.064647 USD.
Mikä oli KWEEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KWEEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KWEEN-rahakkeen treidausvolyymi?
KWEEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KWEEN tänä vuonna korkeammalle?
KWEEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KWEEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
KWEEN (KWEEN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.