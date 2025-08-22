Lisätietoja K0-rahakkeesta

Reaaliaikainen Kill Zero (K0) -hintakaavio
Kill Zero (K0) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

-0.39%

-3.46%

-3.46%

Kill Zero (K0) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana K0 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. K0-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa K0 on muuttunut +0.25% viimeisen tunnin aikana, -0.39% 24 tunnin aikana ja -3.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kill Zero (K0) -rahakkeen markkinatiedot

$ 207.66K
$ 207.66K$ 207.66K

--
----

$ 207.66K
$ 207.66K$ 207.66K

7.64B
7.64B 7.64B

7,640,354,721.073351
7,640,354,721.073351 7,640,354,721.073351

Kill Zero-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 207.66K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. K0-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.64B ja sen kokonaistarjonta on 7640354721.073351. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 207.66K.

Kill Zero (K0) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kill Zero – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kill Zero – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kill Zero – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kill Zero – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.39%
30 päivää$ 0-12.41%
60 päivää$ 0-8.42%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kill Zero (K0)

Kill Zero is a meme token dedicated to the mission of eliminating zeros. It operates on the Binance Smart Chain and was created by a developer who is fed up with rug pulls, pump and dump schemes, and honeypots. The intention is to create a level playing field for all investors. Kill Zero is minted in a fair manner, and the founder, an experienced BSC developer, has a proven track record with projects that have reached more than 2000x returns. You can check their history on their Twitter account.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kill Zero (K0) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kill Zero-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kill Zero (K0) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kill Zero (K0) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kill Zero-rahakkeelle.

Tarkista Kill Zero-rahakkeen hintaennuste nyt!

K0 paikallisiin valuuttoihin

Kill Zero (K0) -rahakkeen tokenomiikka

Kill Zero (K0) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää K0-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kill Zero (K0)”

Paljonko Kill Zero (K0) on arvoltaan tänään?
K0-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on K0-USD-parin nykyinen hinta?
K0 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kill Zero-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen K0 markkina-arvo on $ 207.66K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on K0-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
K0-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.64B USD.
Mikä oli K0-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
K0 saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli K0-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
K0-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on K0-rahakkeen treidausvolyymi?
K0-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko K0 tänä vuonna korkeammalle?
K0 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso K0-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kill Zero (K0) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

