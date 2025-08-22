Lisätietoja KIBBLE-rahakkeesta

Kibble-logo

Kibble – hinta (KIBBLE)

Ei listattu

1KIBBLE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00386745
$0.00386745$0.00386745
+4.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Kibble (KIBBLE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:41:46 (UTC+8)

Kibble (KIBBLE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00367208
$ 0.00367208$ 0.00367208
24 h:n matalin
$ 0.0039016
$ 0.0039016$ 0.0039016
24 h:n korkein

$ 0.00367208
$ 0.00367208$ 0.00367208

$ 0.0039016
$ 0.0039016$ 0.0039016

$ 0.051158
$ 0.051158$ 0.051158

$ 0.0030904
$ 0.0030904$ 0.0030904

+0.03%

+4.81%

-3.18%

-3.18%

Kibble (KIBBLE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00386687. Viimeisen 24 tunnin aikana KIBBLE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00367208 ja korkeimmillaan $ 0.0039016 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KIBBLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.051158, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0030904.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KIBBLE on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, +4.81% 24 tunnin aikana ja -3.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kibble (KIBBLE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 684.40K
$ 684.40K$ 684.40K

--
----

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

177.00M
177.00M 177.00M

338,655,884.73626035
338,655,884.73626035 338,655,884.73626035

Kibble-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 684.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KIBBLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 177.00M ja sen kokonaistarjonta on 338655884.73626035. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.31M.

Kibble (KIBBLE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kibble – USD -hinta muuttui $ +0.00017731.
Viimeisten 30 päivän aikana Kibble – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010539989.
Viimeisten 60 päivän aikana Kibble – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004220912.
Viimeisten 90 päivän aikana Kibble – USD -hinnan muutos oli $ -0.001791737310339425.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00017731+4.81%
30 päivää$ -0.0010539989-27.25%
60 päivää$ +0.0004220912+10.92%
90 päivää$ -0.001791737310339425-31.66%

Mikä on Kibble (KIBBLE)

Cat.town is a Idle game built on a custom Smart Contract on Base. Cat.town is backed by the Kibble token to give players an in-game currency to use to buy accessories for their cats as well as buy special items within the game.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kibble (KIBBLE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kibble-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kibble (KIBBLE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kibble (KIBBLE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kibble-rahakkeelle.

Tarkista Kibble-rahakkeen hintaennuste nyt!

KIBBLE paikallisiin valuuttoihin

Kibble (KIBBLE) -rahakkeen tokenomiikka

Kibble (KIBBLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KIBBLE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kibble (KIBBLE)”

Paljonko Kibble (KIBBLE) on arvoltaan tänään?
KIBBLE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00386687 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KIBBLE-USD-parin nykyinen hinta?
KIBBLE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00386687. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kibble-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KIBBLE markkina-arvo on $ 684.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KIBBLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KIBBLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 177.00M USD.
Mikä oli KIBBLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KIBBLE saavutti ATH-hinnaksi 0.051158 USD.
Mikä oli KIBBLE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KIBBLE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0030904 USD.
Mikä on KIBBLE-rahakkeen treidausvolyymi?
KIBBLE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KIBBLE tänä vuonna korkeammalle?
KIBBLE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KIBBLE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:41:46 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

