Lisätietoja KEEP-rahakkeesta

KEEP-rahakkeen hintatiedot

KEEP-rahakkeen valkoinen paperi

KEEP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KEEP-rahakkeen tokenomiikka

KEEP-rahakkeen hintaennuste

Keep Network-logo

Keep Network – hinta (KEEP)

Ei listattu

1KEEP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.076546
-1.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Keep Network (KEEP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:52:21 (UTC+8)

Keep Network (KEEP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.074859
24 h:n matalin
$ 0.078123
24 h:n korkein

$ 0.074859
$ 0.078123
$ 6.1
$ 0.01905196
-0.44%

-1.54%

-3.25%

-3.25%

Keep Network (KEEP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.076546. Viimeisen 24 tunnin aikana KEEP on vaihdellut alimmillaan $ 0.074859 ja korkeimmillaan $ 0.078123 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KEEP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.1, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01905196.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KEEP on muuttunut -0.44% viimeisen tunnin aikana, -1.54% 24 tunnin aikana ja -3.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Keep Network (KEEP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 42.07M
--
$ 76.53M
549.72M
1,000,000,000.0
Keep Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 42.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KEEP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 549.72M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 76.53M.

Keep Network (KEEP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Keep Network – USD -hinta muuttui $ -0.00120027539327366.
Viimeisten 30 päivän aikana Keep Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0135945160.
Viimeisten 60 päivän aikana Keep Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0040528198.
Viimeisten 90 päivän aikana Keep Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.00747084145134021.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00120027539327366-1.54%
30 päivää$ -0.0135945160-17.75%
60 päivää$ -0.0040528198-5.29%
90 päivää$ -0.00747084145134021-8.89%

Mikä on Keep Network (KEEP)

A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users.

Keep Network (KEEP) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Keep Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Keep Network (KEEP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Keep Network (KEEP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Keep Network-rahakkeelle.

Tarkista Keep Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

KEEP paikallisiin valuuttoihin

Keep Network (KEEP) -rahakkeen tokenomiikka

Keep Network (KEEP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KEEP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Keep Network (KEEP)”

Paljonko Keep Network (KEEP) on arvoltaan tänään?
KEEP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.076546 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KEEP-USD-parin nykyinen hinta?
KEEP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.076546. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Keep Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KEEP markkina-arvo on $ 42.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KEEP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KEEP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 549.72M USD.
Mikä oli KEEP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KEEP saavutti ATH-hinnaksi 6.1 USD.
Mikä oli KEEP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KEEP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01905196 USD.
Mikä on KEEP-rahakkeen treidausvolyymi?
KEEP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KEEP tänä vuonna korkeammalle?
KEEP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KEEP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Keep Network (KEEP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

