Lisätietoja KALM-rahakkeesta

KALM-rahakkeen hintatiedot

KALM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KALM-rahakkeen tokenomiikka

KALM-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

KALM-logo

KALM – hinta (KALM)

Ei listattu

1KALM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00208681
$0.00208681$0.00208681
+3.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen KALM (KALM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:53:07 (UTC+8)

KALM (KALM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00199255
$ 0.00199255$ 0.00199255
24 h:n matalin
$ 0.00207925
$ 0.00207925$ 0.00207925
24 h:n korkein

$ 0.00199255
$ 0.00199255$ 0.00199255

$ 0.00207925
$ 0.00207925$ 0.00207925

$ 4.52
$ 4.52$ 4.52

$ 0.0013591
$ 0.0013591$ 0.0013591

+1.12%

+3.51%

-20.65%

-20.65%

KALM (KALM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00208681. Viimeisen 24 tunnin aikana KALM on vaihdellut alimmillaan $ 0.00199255 ja korkeimmillaan $ 0.00207925 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KALM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.52, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0013591.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KALM on muuttunut +1.12% viimeisen tunnin aikana, +3.51% 24 tunnin aikana ja -20.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KALM (KALM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 17.83K
$ 17.83K$ 17.83K

--
----

$ 20.87K
$ 20.87K$ 20.87K

8.54M
8.54M 8.54M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

KALM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.83K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KALM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.54M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.87K.

KALM (KALM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KALM – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana KALM – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001384222.
Viimeisten 60 päivän aikana KALM – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009784839.
Viimeisten 90 päivän aikana KALM – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.51%
30 päivää$ +0.0001384222+6.63%
60 päivää$ +0.0009784839+46.89%
90 päivää$ 0--

Mikä on KALM (KALM)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

KALM (KALM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

KALM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KALM (KALM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KALM (KALM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KALM-rahakkeelle.

Tarkista KALM-rahakkeen hintaennuste nyt!

KALM paikallisiin valuuttoihin

KALM (KALM) -rahakkeen tokenomiikka

KALM (KALM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KALM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KALM (KALM)”

Paljonko KALM (KALM) on arvoltaan tänään?
KALM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00208681 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KALM-USD-parin nykyinen hinta?
KALM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00208681. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KALM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KALM markkina-arvo on $ 17.83K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KALM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KALM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.54M USD.
Mikä oli KALM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KALM saavutti ATH-hinnaksi 4.52 USD.
Mikä oli KALM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KALM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0013591 USD.
Mikä on KALM-rahakkeen treidausvolyymi?
KALM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KALM tänä vuonna korkeammalle?
KALM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KALM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:53:07 (UTC+8)

KALM (KALM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.