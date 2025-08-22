Lisätietoja BASEDGUY-rahakkeesta

BASEDGUY-rahakkeen hintatiedot

BASEDGUY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BASEDGUY-rahakkeen tokenomiikka

BASEDGUY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Just a based guy-logo

Just a based guy – hinta (BASEDGUY)

Ei listattu

1BASEDGUY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Just a based guy (BASEDGUY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:05:23 (UTC+8)

Just a based guy (BASEDGUY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-9.56%

-9.56%

Just a based guy (BASEDGUY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BASEDGUY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BASEDGUY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BASEDGUY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -9.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Just a based guy (BASEDGUY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 41.89K
$ 41.89K$ 41.89K

--
----

$ 41.89K
$ 41.89K$ 41.89K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Just a based guy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 41.89K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BASEDGUY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.89K.

Just a based guy (BASEDGUY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Just a based guy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Just a based guy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Just a based guy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Just a based guy – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+2.46%
60 päivää$ 0+15.01%
90 päivää$ 0--

Mikä on Just a based guy (BASEDGUY)

The project “Just a Based Guy” is a meme coin inspired by the “Just a Chill Guy” meme and built on Base, the Ethereum Layer 2 solution. It combines humor with blockchain technology, creating a fun yet innovative cryptocurrency experience. “Just a Based Guy” isn’t just a meme it’s a movement, blending community-driven engagement and cutting-edge tech on a reliable, scalable foundation for the future of memes.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Just a based guy (BASEDGUY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Just a based guy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Just a based guy (BASEDGUY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Just a based guy (BASEDGUY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Just a based guy-rahakkeelle.

Tarkista Just a based guy-rahakkeen hintaennuste nyt!

BASEDGUY paikallisiin valuuttoihin

Just a based guy (BASEDGUY) -rahakkeen tokenomiikka

Just a based guy (BASEDGUY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BASEDGUY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Just a based guy (BASEDGUY)”

Paljonko Just a based guy (BASEDGUY) on arvoltaan tänään?
BASEDGUY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BASEDGUY-USD-parin nykyinen hinta?
BASEDGUY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Just a based guy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BASEDGUY markkina-arvo on $ 41.89K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BASEDGUY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BASEDGUY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BASEDGUY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BASEDGUY saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BASEDGUY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BASEDGUY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BASEDGUY-rahakkeen treidausvolyymi?
BASEDGUY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BASEDGUY tänä vuonna korkeammalle?
BASEDGUY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BASEDGUY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:05:23 (UTC+8)

Just a based guy (BASEDGUY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.