Lisätietoja IVT-rahakkeesta

IVT-rahakkeen hintatiedot

IVT-rahakkeen valkoinen paperi

IVT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

IVT-rahakkeen tokenomiikka

IVT-rahakkeen hintaennuste

ivault – hinta (IVT)

1IVT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01688652
+1.10%1D
USD
Reaaliaikainen ivault (IVT) -hintakaavio
ivault (IVT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01662838
24 h:n matalin
$ 0.01699172
24 h:n korkein

$ 0.01662838
$ 0.01699172
$ 0.063788
$ 0.01185343
-0.33%

+1.12%

-1.82%

-1.82%

ivault (IVT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01688652. Viimeisen 24 tunnin aikana IVT on vaihdellut alimmillaan $ 0.01662838 ja korkeimmillaan $ 0.01699172 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IVT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.063788, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01185343.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IVT on muuttunut -0.33% viimeisen tunnin aikana, +1.12% 24 tunnin aikana ja -1.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ivault (IVT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

--
$ 20.26M
$ 20.26M$ 20.26M

162.47M
162.47M 162.47M

1,200,000,000.0
1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

ivault-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.74M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IVT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 162.47M ja sen kokonaistarjonta on 1200000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.26M.

ivault (IVT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ivault – USD -hinta muuttui $ +0.00018716.
Viimeisten 30 päivän aikana ivault – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004799740.
Viimeisten 60 päivän aikana ivault – USD -hinnan muutos oli $ +0.0066716107.
Viimeisten 90 päivän aikana ivault – USD -hinnan muutos oli $ +0.001937105693118.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00018716+1.12%
30 päivää$ +0.0004799740+2.84%
60 päivää$ +0.0066716107+39.51%
90 päivää$ +0.001937105693118+12.96%

Mikä on ivault (IVT)

The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.

ivault-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ivault (IVT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ivault (IVT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ivault-rahakkeelle.

Tarkista ivault-rahakkeen hintaennuste nyt!

IVT paikallisiin valuuttoihin

ivault (IVT) -rahakkeen tokenomiikka

ivault (IVT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IVT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ivault (IVT)”

Paljonko ivault (IVT) on arvoltaan tänään?
IVT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01688652 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IVT-USD-parin nykyinen hinta?
IVT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01688652. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ivault-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IVT markkina-arvo on $ 2.74M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IVT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IVT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 162.47M USD.
Mikä oli IVT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IVT saavutti ATH-hinnaksi 0.063788 USD.
Mikä oli IVT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IVT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01185343 USD.
Mikä on IVT-rahakkeen treidausvolyymi?
IVT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IVT tänä vuonna korkeammalle?
IVT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IVT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
ivault (IVT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

