Inter Stable Token-logo

Inter Stable Token – hinta (IST)

Ei listattu

1IST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999591
$0.999591$0.999591
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Inter Stable Token (IST) -hintakaavio
Inter Stable Token (IST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.993981
$ 0.993981$ 0.993981
24 h:n matalin
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24 h:n korkein

$ 0.993981
$ 0.993981$ 0.993981

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-0.29%

-0.39%

-0.39%

Inter Stable Token (IST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.997198. Viimeisen 24 tunnin aikana IST on vaihdellut alimmillaan $ 0.993981 ja korkeimmillaan $ 1.006 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.16, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IST on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, -0.29% 24 tunnin aikana ja -0.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Inter Stable Token (IST) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

--
----

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

1.41M
1.41M 1.41M

1,405,609.521103
1,405,609.521103 1,405,609.521103

Inter Stable Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.40M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.41M ja sen kokonaistarjonta on 1405609.521103. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.40M.

Inter Stable Token (IST) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Inter Stable Token – USD -hinta muuttui $ -0.00296085440569.
Viimeisten 30 päivän aikana Inter Stable Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0080788993.
Viimeisten 60 päivän aikana Inter Stable Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0016041924.
Viimeisten 90 päivän aikana Inter Stable Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0046631056608193.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00296085440569-0.29%
30 päivää$ -0.0080788993-0.81%
60 päivää$ -0.0016041924-0.16%
90 päivää$ -0.0046631056608193-0.46%

Mikä on Inter Stable Token (IST)

Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Inter Stable Token (IST) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Inter Stable Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Inter Stable Token (IST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Inter Stable Token (IST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Inter Stable Token-rahakkeelle.

Tarkista Inter Stable Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

IST paikallisiin valuuttoihin

Inter Stable Token (IST) -rahakkeen tokenomiikka

Inter Stable Token (IST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Inter Stable Token (IST)”

Paljonko Inter Stable Token (IST) on arvoltaan tänään?
IST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.997198 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IST-USD-parin nykyinen hinta?
IST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.997198. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Inter Stable Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IST markkina-arvo on $ 1.40M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.41M USD.
Mikä oli IST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IST saavutti ATH-hinnaksi 1.16 USD.
Mikä oli IST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IST-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on IST-rahakkeen treidausvolyymi?
IST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IST tänä vuonna korkeammalle?
IST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
