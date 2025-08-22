ICON – hinta (ICX)
ICON (ICX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.125301. Viimeisen 24 tunnin aikana ICX on vaihdellut alimmillaan $ 0.125102 ja korkeimmillaan $ 0.129466 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ICX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 13.16, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.070768.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ICX on muuttunut -1.07% viimeisen tunnin aikana, -3.21% 24 tunnin aikana ja -5.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ICON-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 134.51M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ICX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.07B ja sen kokonaistarjonta on 1087706196.746641. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 136.43M.
Tämän päivän aikana ICON – USD -hinta muuttui $ -0.0041643453124236.
Viimeisten 30 päivän aikana ICON – USD -hinnan muutos oli $ -0.0247914042.
Viimeisten 60 päivän aikana ICON – USD -hinnan muutos oli $ +0.0072346291.
Viimeisten 90 päivän aikana ICON – USD -hinnan muutos oli $ +0.01120270443869341.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0041643453124236
|-3.21%
|30 päivää
|$ -0.0247914042
|-19.78%
|60 päivää
|$ +0.0072346291
|+5.77%
|90 päivää
|$ +0.01120270443869341
|+9.82%
Founded in August 2017, ICON has spent many years fostering its L1 ecosystem and pushing for sustainable cross-chain development infrastructure. As many apps experience cross-chain difficulties today, ICON recognizes the frustration regarding the complexity involved with security, scaling and speed in cross-chain environments. Apps use ICON to operate cross-chain seamlessly, build momentum and gain a solid reputation. ICON's Cross-Chain Framework helps to simplify cross-chain development with its easy-to-use xCall General Message Passing and connections to secure bridging protocols. Visit the ICON Community website for an up to date overview of connected blockchains. Check out the documentation and see if your favorite application is compatible with the ICON Cross-Chain Framework! What Makes ICON Unique? The ICON Cross-Chain Framework consists of a robust L1 blockchain, xCall General Message Passing and a growing list of connected blockchains and integrated bridging protocols. ICON's native ICX coin fuels this interoperability by acting as the L1 gas token, xCall cross-chain fee token with associated applications. A sizeable percentage of all these fees collected in ICX are burned. Buying ICX (with fiat) is easy on big centralized exchanges, decentralized exchanges and even in-wallet.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
