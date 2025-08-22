iAgent Protocol – hinta ($AGNT)
-0.13%
+8.23%
+1.51%
+1.51%
iAgent Protocol ($AGNT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00137722. Viimeisen 24 tunnin aikana $AGNT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00126335 ja korkeimmillaan $ 0.00138428 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $AGNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02863566, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa $AGNT on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, +8.23% 24 tunnin aikana ja +1.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
iAgent Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 249.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $AGNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 181.35M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.38M.
Tämän päivän aikana iAgent Protocol – USD -hinta muuttui $ +0.00010478.
Viimeisten 30 päivän aikana iAgent Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002707452.
Viimeisten 60 päivän aikana iAgent Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009474885.
Viimeisten 90 päivän aikana iAgent Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.002611234912420927.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00010478
|+8.23%
|30 päivää
|$ -0.0002707452
|-19.65%
|60 päivää
|$ -0.0009474885
|-68.79%
|90 päivää
|$ -0.002611234912420927
|-65.46%
We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon iAgent Protocol ($AGNT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko iAgent Protocol ($AGNT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita iAgent Protocol-rahakkeelle.
Tarkista iAgent Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!
iAgent Protocol ($AGNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $AGNT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.