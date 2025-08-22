Lisätietoja $AGNT-rahakkeesta

$AGNT-rahakkeen hintatiedot

$AGNT-rahakkeen valkoinen paperi

$AGNT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

$AGNT-rahakkeen tokenomiikka

$AGNT-rahakkeen hintaennuste

iAgent Protocol-logo

iAgent Protocol – hinta ($AGNT)

Ei listattu

1$AGNT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00137722
$0.00137722
+8.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen iAgent Protocol ($AGNT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:18:09 (UTC+8)

iAgent Protocol ($AGNT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00126335
$ 0.00126335
24 h:n matalin
$ 0.00138428
$ 0.00138428
24 h:n korkein

$ 0.00126335
$ 0.00126335

$ 0.00138428
$ 0.00138428

$ 0.02863566
$ 0.02863566

$ 0
$ 0

-0.13%

+8.23%

+1.51%

+1.51%

iAgent Protocol ($AGNT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00137722. Viimeisen 24 tunnin aikana $AGNT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00126335 ja korkeimmillaan $ 0.00138428 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $AGNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02863566, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa $AGNT on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, +8.23% 24 tunnin aikana ja +1.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

iAgent Protocol ($AGNT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 249.74K
$ 249.74K

--
--

$ 1.38M
$ 1.38M

181.35M
181.35M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

iAgent Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 249.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $AGNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 181.35M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.38M.

iAgent Protocol ($AGNT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana iAgent Protocol – USD -hinta muuttui $ +0.00010478.
Viimeisten 30 päivän aikana iAgent Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002707452.
Viimeisten 60 päivän aikana iAgent Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009474885.
Viimeisten 90 päivän aikana iAgent Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.002611234912420927.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00010478+8.23%
30 päivää$ -0.0002707452-19.65%
60 päivää$ -0.0009474885-68.79%
90 päivää$ -0.002611234912420927-65.46%

Mikä on iAgent Protocol ($AGNT)

We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

iAgent Protocol ($AGNT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

iAgent Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon iAgent Protocol ($AGNT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko iAgent Protocol ($AGNT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita iAgent Protocol-rahakkeelle.

Tarkista iAgent Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

$AGNT paikallisiin valuuttoihin

iAgent Protocol ($AGNT) -rahakkeen tokenomiikka

iAgent Protocol ($AGNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $AGNT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”iAgent Protocol ($AGNT)”

Paljonko iAgent Protocol ($AGNT) on arvoltaan tänään?
$AGNT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00137722 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on $AGNT-USD-parin nykyinen hinta?
$AGNT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00137722. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on iAgent Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen $AGNT markkina-arvo on $ 249.74K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on $AGNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
$AGNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 181.35M USD.
Mikä oli $AGNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
$AGNT saavutti ATH-hinnaksi 0.02863566 USD.
Mikä oli $AGNT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
$AGNT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on $AGNT-rahakkeen treidausvolyymi?
$AGNT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko $AGNT tänä vuonna korkeammalle?
$AGNT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso $AGNT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:18:09 (UTC+8)

iAgent Protocol ($AGNT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.