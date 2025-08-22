Hermes Protocol – hinta (HERMES)
Hermes Protocol (HERMES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00215488. Viimeisen 24 tunnin aikana HERMES on vaihdellut alimmillaan $ 0.00211923 ja korkeimmillaan $ 0.00222371 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HERMES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.241923, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HERMES on muuttunut +0.59% viimeisen tunnin aikana, -2.54% 24 tunnin aikana ja -38.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hermes Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 429.02K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HERMES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 199.49M ja sen kokonaistarjonta on 539010497.3997958. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.16M.
Tämän päivän aikana Hermes Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hermes Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000907978.
Viimeisten 60 päivän aikana Hermes Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002628386.
Viimeisten 90 päivän aikana Hermes Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.002224981975219767.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-2.54%
|30 päivää
|$ +0.0000907978
|+4.21%
|60 päivää
|$ +0.0002628386
|+12.20%
|90 päivää
|$ -0.002224981975219767
|-50.80%
What is the project about? Hermes DEX main goal is to let users and other decentralized protocols exchange both volatile assets (DAI to WETH for example) and stablecoins (DAI to USDC for example) through it with low fees and low slippage. Unlike exchanges out there that match a buyer and a seller, the behavior of Hermes is different, it uses liquidity pools like Uniswap. To achieve this, Hermes needs liquidity (tokens) which is rewarded by those who provide it. Hermes is non-custodial meaning the Hermes developers do not have access to your tokens. What makes your project unique? Stable coins have become an inherent part of cryptocurrency for a long time but they now come in many different flavors (DAI, TUSD, MIM, BUSD, USDC and so on) which means there is a much bigger need for crypto users to move from a stable coin to another. Centralized exchanges tend to have high fees which are problematic for those trying to move from a stable coin to another. As a result, Hermes Protocol has become the best place to exchange stable coins because of its low fees and low slippage. And Hermes also allows swaps with volatile assets. History of your project. Hermes Protocol officially launched in February 2022 and started emissions in March 2022. What’s next for your project? Introducing Yield and Concentrated Unified Liquidity Omnichain Marketplaces. Hermes V2 will offer multiple defi services compared to V1, while improving capital efficiency and user experience: - Bridge-less omnichain environment, powered with concentrated (Uni V3) and unified liquidity. - Decentralized Uniswap V3 Liquidity Management. - Uniswap V3 Liquidity Incentives. - Refined ve(3,3), becoming a fungible ERC-4626 - Improved UX and UI - Omnichain Yield marketplace What can your token be used for? Hermes token when staked for veHermes allows liquidity providers to take decisions on adding new gauges, boosting gauge yields, voting on token emission, and receive bribes.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.