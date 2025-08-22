Lisätietoja GRUMPY-rahakkeesta

GRUMPY-rahakkeen hintatiedot

GRUMPY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GRUMPY-rahakkeen tokenomiikka

GRUMPY-rahakkeen hintaennuste

Grumpy Cat Coin-logo

Grumpy Cat Coin – hinta (GRUMPY)

Ei listattu

1GRUMPY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00023735
$0.00023735$0.00023735
-5.40%1D
USD
Reaaliaikainen Grumpy Cat Coin (GRUMPY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:58:41 (UTC+8)

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00023271
$ 0.00023271$ 0.00023271
24 h:n matalin
$ 0.00025245
$ 0.00025245$ 0.00025245
24 h:n korkein

$ 0.00023271
$ 0.00023271$ 0.00023271

$ 0.00025245
$ 0.00025245$ 0.00025245

$ 0.00933552
$ 0.00933552$ 0.00933552

$ 0.00005729
$ 0.00005729$ 0.00005729

+0.48%

-5.26%

-11.89%

-11.89%

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00023732. Viimeisen 24 tunnin aikana GRUMPY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00023271 ja korkeimmillaan $ 0.00025245 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GRUMPY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00933552, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00005729.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GRUMPY on muuttunut +0.48% viimeisen tunnin aikana, -5.26% 24 tunnin aikana ja -11.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

--
----

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

9.18B
9.18B 9.18B

9,178,834,187.15092
9,178,834,187.15092 9,178,834,187.15092

Grumpy Cat Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GRUMPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.18B ja sen kokonaistarjonta on 9178834187.15092. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.17M.

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Grumpy Cat Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Grumpy Cat Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000479145.
Viimeisten 60 päivän aikana Grumpy Cat Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001332637.
Viimeisten 90 päivän aikana Grumpy Cat Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000690034192715103.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.26%
30 päivää$ +0.0000479145+20.19%
60 päivää$ -0.0001332637-56.15%
90 päivää$ -0.0000690034192715103-22.52%

Mikä on Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world.

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Grumpy Cat Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Grumpy Cat Coin (GRUMPY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Grumpy Cat Coin (GRUMPY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Grumpy Cat Coin-rahakkeelle.

Tarkista Grumpy Cat Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

GRUMPY paikallisiin valuuttoihin

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) -rahakkeen tokenomiikka

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GRUMPY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Grumpy Cat Coin (GRUMPY)”

Paljonko Grumpy Cat Coin (GRUMPY) on arvoltaan tänään?
GRUMPY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00023732 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GRUMPY-USD-parin nykyinen hinta?
GRUMPY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00023732. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Grumpy Cat Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GRUMPY markkina-arvo on $ 2.17M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GRUMPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GRUMPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.18B USD.
Mikä oli GRUMPY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GRUMPY saavutti ATH-hinnaksi 0.00933552 USD.
Mikä oli GRUMPY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GRUMPY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00005729 USD.
Mikä on GRUMPY-rahakkeen treidausvolyymi?
GRUMPY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GRUMPY tänä vuonna korkeammalle?
GRUMPY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GRUMPY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:58:41 (UTC+8)

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

