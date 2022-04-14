GoodBoy (GOODBOY) -rahakkeen tokenomiikka

GoodBoy (GOODBOY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu GoodBoy (GOODBOY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
GoodBoy (GOODBOY) -rahakkeen tiedot

Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain.

Here’s what I bring to the table:

🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun.

🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness.

🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.goodboy-onsol.com/

GoodBoy (GOODBOY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu GoodBoy (GOODBOY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 605.46K
Kokonaistarjonta:
$ 1000.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1000.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 605.46K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.02175124
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00060547
GoodBoy (GOODBOY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

GoodBoy (GOODBOY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GOODBOY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GOODBOY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GOODBOY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GOODBOY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GOODBOY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GOODBOY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GOODBOY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.