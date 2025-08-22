Lisätietoja GMT-rahakkeesta

GMT-logo

GMT – hinta (GMT)

Ei listattu

1GMT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04121413
-3.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen GMT (GMT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:45:58 (UTC+8)

GMT (GMT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04095375
24 h:n matalin
$ 0.04260785
24 h:n korkein

$ 0.04095375
$ 0.04260785
$ 4.11
$ 0.03690885
-0.87%

-3.05%

-6.13%

-6.13%

GMT (GMT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04126847. Viimeisen 24 tunnin aikana GMT on vaihdellut alimmillaan $ 0.04095375 ja korkeimmillaan $ 0.04260785 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.11, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03690885.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GMT on muuttunut -0.87% viimeisen tunnin aikana, -3.05% 24 tunnin aikana ja -6.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GMT (GMT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 125.94M
$ 125.94M$ 125.94M

--
$ 209.77M
$ 209.77M$ 209.77M

3.05B
3.05B 3.05B

5,082,812,877.071811
5,082,812,877.071811 5,082,812,877.071811

GMT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 125.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.05B ja sen kokonaistarjonta on 5082812877.071811. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 209.77M.

GMT (GMT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GMT – USD -hinta muuttui $ -0.00130084336206225.
Viimeisten 30 päivän aikana GMT – USD -hinnan muutos oli $ -0.0118157778.
Viimeisten 60 päivän aikana GMT – USD -hinnan muutos oli $ +0.0018081821.
Viimeisten 90 päivän aikana GMT – USD -hinnan muutos oli $ -0.01725898037473066.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00130084336206225-3.05%
30 päivää$ -0.0118157778-28.63%
60 päivää$ +0.0018081821+4.38%
90 päivää$ -0.01725898037473066-29.48%

Mikä on GMT (GMT)

What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

GMT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GMT (GMT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GMT (GMT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GMT-rahakkeelle.

Tarkista GMT-rahakkeen hintaennuste nyt!

GMT paikallisiin valuuttoihin

GMT (GMT) -rahakkeen tokenomiikka

GMT (GMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GMT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GMT (GMT)”

Paljonko GMT (GMT) on arvoltaan tänään?
GMT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04126847 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GMT-USD-parin nykyinen hinta?
GMT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04126847. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GMT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GMT markkina-arvo on $ 125.94M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.05B USD.
Mikä oli GMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GMT saavutti ATH-hinnaksi 4.11 USD.
Mikä oli GMT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GMT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03690885 USD.
Mikä on GMT-rahakkeen treidausvolyymi?
GMT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GMT tänä vuonna korkeammalle?
GMT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GMT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:45:58 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

