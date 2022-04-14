Game Guide (GG) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Game Guide (GG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Game Guide (GG) -rahakkeen tiedot

Game Guide ($GG) is a community-driven token and open template initiated by Adam, the developer of SURV, to demonstrate a streamlined approach to turning Web2 games into Web3 applications using the Idos Games platform. By leveraging real code, video documentation, and a playable demo (Survival.io), the guide walks developers through the full process of token integration, wallet connectivity, and on-chain game logic on BNB Chain. The aim is to show that launching a Web3 game no longer demands large development teams or venture capital — just practical tools, accessible infrastructure, and community support. $GG serves as both the utility and reward layer for experiments, incentives, and community-driven iterations. It’s a practical path into GameFi, built for builders.

Virallinen verkkosivusto:
https://ggbnb.app/

Game Guide (GG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Game Guide (GG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 58.38K
$ 58.38K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 58.38K
$ 58.38K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Game Guide (GG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Game Guide (GG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GG-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GG-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.