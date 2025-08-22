Lisätietoja FROK-rahakkeesta

FROK-rahakkeen hintatiedot

FROK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FROK-rahakkeen tokenomiikka

FROK-rahakkeen hintaennuste

FROK-logo

FROK – hinta (FROK)

Ei listattu

1FROK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04183316
-1.10%1D
USD
Reaaliaikainen FROK (FROK) -hintakaavio
FROK (FROK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04118866
24 h:n matalin
$ 0.04257356
24 h:n korkein

$ 0.04118866
$ 0.04257356
$ 0.250266
$ 0.01712246
-0.53%

-1.17%

-11.54%

-11.54%

FROK (FROK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04181086. Viimeisen 24 tunnin aikana FROK on vaihdellut alimmillaan $ 0.04118866 ja korkeimmillaan $ 0.04257356 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FROK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.250266, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01712246.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FROK on muuttunut -0.53% viimeisen tunnin aikana, -1.17% 24 tunnin aikana ja -11.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FROK (FROK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.37M
--
$ 17.53M
200.92M
420,690,000.0
FROK-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.37M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FROK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 200.92M ja sen kokonaistarjonta on 420690000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.53M.

FROK (FROK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FROK – USD -hinta muuttui $ -0.00049637925416448.
Viimeisten 30 päivän aikana FROK – USD -hinnan muutos oli $ -0.0022833077.
Viimeisten 60 päivän aikana FROK – USD -hinnan muutos oli $ +0.0046077323.
Viimeisten 90 päivän aikana FROK – USD -hinnan muutos oli $ -0.01827971754169493.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00049637925416448-1.17%
30 päivää$ -0.0022833077-5.46%
60 päivää$ +0.0046077323+11.02%
90 päivää$ -0.01827971754169493-30.42%

Mikä on FROK (FROK)

The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

FROK (FROK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

FROK-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FROK (FROK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FROK (FROK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FROK-rahakkeelle.

Tarkista FROK-rahakkeen hintaennuste nyt!

FROK paikallisiin valuuttoihin

FROK (FROK) -rahakkeen tokenomiikka

FROK (FROK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FROK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FROK (FROK)”

Paljonko FROK (FROK) on arvoltaan tänään?
FROK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04181086 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FROK-USD-parin nykyinen hinta?
FROK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04181086. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FROK-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FROK markkina-arvo on $ 8.37M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FROK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FROK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 200.92M USD.
Mikä oli FROK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FROK saavutti ATH-hinnaksi 0.250266 USD.
Mikä oli FROK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FROK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01712246 USD.
Mikä on FROK-rahakkeen treidausvolyymi?
FROK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FROK tänä vuonna korkeammalle?
FROK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FROK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
