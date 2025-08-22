Fortune Token – hinta (FRTN)
Fortune Token (FRTN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00116202. Viimeisen 24 tunnin aikana FRTN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00111912 ja korkeimmillaan $ 0.00116132 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FRTN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.091031, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FRTN on muuttunut +0.72% viimeisen tunnin aikana, +1.99% 24 tunnin aikana ja -8.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Fortune Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 319.16K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FRTN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 275.37M ja sen kokonaistarjonta on 996281414.567182. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.15M.
Tämän päivän aikana Fortune Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Fortune Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001058696.
Viimeisten 60 päivän aikana Fortune Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000701110.
Viimeisten 90 päivän aikana Fortune Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003370744902752356.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+1.99%
|30 päivää
|$ -0.0001058696
|-9.11%
|60 päivää
|$ +0.0000701110
|+6.03%
|90 päivää
|$ -0.0003370744902752356
|-22.48%
What is the project about? $FRTN is EbisusBay.com proprietary platform utility token, designed to fuel the Ryoshi Dynasties gamified DAO experience, reward NFT holders and drive new volumes to the NFT ecosystems! What makes your project unique? Fortune Token is a pivotal part of the EbisusBay platform, a top-tier NFT marketplace on the Cronos network. It's an innovative cryptocurrency that not only powers the platform's functions but also fuels an exciting and dynamic game-like environment for NFT communities. History of your project. Ebisu's Bay is the first and largest NFT Marketplace on Cronos with a unique GameFi DAO reward system. Chosen as the most trusted Web3 platform from the Cronos community, Ebisu's Bay allows users to create, buy, sell, trade NFTs in a fast, safe and user friendly manner. What’s next for your project? EbisusBay.com is set to change the way we look at NFT Marketplaces by means of it's innovative gamified DAO experience and proprietary utility token. Our platform's ecosystem is ready to onboard the next generation of Web3 users, creating a new standard for quality and transparency within the Web3 industry, offering a safe and rewarding experience while nourishing the NFT ecosystem. What can your token be used for? $Fortune is a standard CRC-20 which can be freely traded on exchanges and will be used for rewards and purchasing services from Ebisu's Bay NFT Marketplace. $Fortune tokens can be staked on Ryoshi Dynasties to earn more $FRTN, in-game & platform rewards.
Fortune Token (FRTN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan.
