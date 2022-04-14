Forky (FORKY) -rahakkeen tokenomiikka
Forky (FORKY) -rahakkeen tiedot
Forky ($FORKY) is a community-owned (CTO) meme token on the Binance Smart Chain (BSC). Originally launched on Four.Meme, the project was abandoned by the developer and revived by passionate community members who saw potential in Forky’s playful spirit. The project embodies the meme culture of decentralization, humor, and collective action. Forky exists purely for entertainment and to cultivate a fun, lighthearted community on BSC, with no roadmap or intrinsic value. Forky’s motto? “Forky is NOT trash”—a testament to turning discarded projects into vibrant community-owned assets.
Forky (FORKY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Forky (FORKY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Forky (FORKY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Forky (FORKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä FORKY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FORKY-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät FORKY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FORKY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
FORKY-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne FORKY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FORKY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.