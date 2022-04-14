Forky (FORKY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Forky (FORKY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Forky (FORKY) -rahakkeen tiedot

Forky ($FORKY) is a community-owned (CTO) meme token on the Binance Smart Chain (BSC). Originally launched on Four.Meme, the project was abandoned by the developer and revived by passionate community members who saw potential in Forky’s playful spirit. The project embodies the meme culture of decentralization, humor, and collective action. Forky exists purely for entertainment and to cultivate a fun, lighthearted community on BSC, with no roadmap or intrinsic value. Forky’s motto? “Forky is NOT trash”—a testament to turning discarded projects into vibrant community-owned assets.

Virallinen verkkosivusto:
https://forkybsc.com/

Forky (FORKY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Forky (FORKY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 17.44K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 17.44K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01158817
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
Forky (FORKY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Forky (FORKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FORKY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FORKY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FORKY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FORKY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

FORKY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne FORKY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FORKY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.