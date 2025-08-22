Lisätietoja FLD-rahakkeesta

FLD-rahakkeen hintatiedot

FLD-rahakkeen valkoinen paperi

FLD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FLD-rahakkeen tokenomiikka

FLD-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Fold-logo

Fold – hinta (FLD)

Ei listattu

1FLD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00179088
$0.00179088$0.00179088
-2.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Fold (FLD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:10:59 (UTC+8)

Fold (FLD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00168733
$ 0.00168733$ 0.00168733
24 h:n matalin
$ 0.00184283
$ 0.00184283$ 0.00184283
24 h:n korkein

$ 0.00168733
$ 0.00168733$ 0.00168733

$ 0.00184283
$ 0.00184283$ 0.00184283

$ 0.00856556
$ 0.00856556$ 0.00856556

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-2.81%

-14.57%

-14.57%

Fold (FLD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00179066. Viimeisen 24 tunnin aikana FLD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00168733 ja korkeimmillaan $ 0.00184283 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00856556, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FLD on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, -2.81% 24 tunnin aikana ja -14.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fold (FLD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

--
----

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

1.24B
1.24B 1.24B

2,652,000,000.0
2,652,000,000.0 2,652,000,000.0

Fold-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.24B ja sen kokonaistarjonta on 2652000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.75M.

Fold (FLD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Fold – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Fold – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001302339.
Viimeisten 60 päivän aikana Fold – USD -hinnan muutos oli $ +0.0018407214.
Viimeisten 90 päivän aikana Fold – USD -hinnan muutos oli $ +0.000439735391241543.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.81%
30 päivää$ +0.0001302339+7.27%
60 päivää$ +0.0018407214+102.80%
90 päivää$ +0.000439735391241543+32.55%

Mikä on Fold (FLD)

$FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Fold-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fold (FLD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fold (FLD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fold-rahakkeelle.

Tarkista Fold-rahakkeen hintaennuste nyt!

FLD paikallisiin valuuttoihin

Fold (FLD) -rahakkeen tokenomiikka

Fold (FLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FLD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fold (FLD)”

Paljonko Fold (FLD) on arvoltaan tänään?
FLD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00179066 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FLD-USD-parin nykyinen hinta?
FLD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00179066. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fold-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FLD markkina-arvo on $ 2.22M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.24B USD.
Mikä oli FLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FLD saavutti ATH-hinnaksi 0.00856556 USD.
Mikä oli FLD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FLD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FLD-rahakkeen treidausvolyymi?
FLD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FLD tänä vuonna korkeammalle?
FLD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FLD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:10:59 (UTC+8)

Fold (FLD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.