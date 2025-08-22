Lisätietoja FLUXB-rahakkeesta

Fluxbot-logo

Fluxbot – hinta (FLUXB)

Ei listattu

1FLUXB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01048038
$0.01048038$0.01048038
-2.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Fluxbot (FLUXB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:54:56 (UTC+8)

Fluxbot (FLUXB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.66%

-2.71%

-5.79%

-5.79%

Fluxbot (FLUXB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01048038. Viimeisen 24 tunnin aikana FLUXB on vaihdellut alimmillaan $ 0.0103145 ja korkeimmillaan $ 0.01077287 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLUXB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.149311, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00191625.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FLUXB on muuttunut +0.66% viimeisen tunnin aikana, -2.71% 24 tunnin aikana ja -5.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fluxbot (FLUXB) -rahakkeen markkinatiedot

--
$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M

Fluxbot-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.51M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FLUXB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 430.64M ja sen kokonaistarjonta on 499983979.54466. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.24M.

Fluxbot (FLUXB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Fluxbot – USD -hinta muuttui $ -0.00029236810189814.
Viimeisten 30 päivän aikana Fluxbot – USD -hinnan muutos oli $ -0.0013018602.
Viimeisten 60 päivän aikana Fluxbot – USD -hinnan muutos oli $ +0.0029937069.
Viimeisten 90 päivän aikana Fluxbot – USD -hinnan muutos oli $ -0.00099115020461451.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00029236810189814-2.71%
30 päivää$ -0.0013018602-12.42%
60 päivää$ +0.0029937069+28.56%
90 päivää$ -0.00099115020461451-8.64%

Mikä on Fluxbot (FLUXB)

Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Fluxbot-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fluxbot (FLUXB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fluxbot (FLUXB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fluxbot-rahakkeelle.

Tarkista Fluxbot-rahakkeen hintaennuste nyt!

FLUXB paikallisiin valuuttoihin

Fluxbot (FLUXB) -rahakkeen tokenomiikka

Fluxbot (FLUXB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FLUXB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fluxbot (FLUXB)”

Paljonko Fluxbot (FLUXB) on arvoltaan tänään?
FLUXB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01048038 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FLUXB-USD-parin nykyinen hinta?
FLUXB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01048038. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fluxbot-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FLUXB markkina-arvo on $ 4.51M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FLUXB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FLUXB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 430.64M USD.
Mikä oli FLUXB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FLUXB saavutti ATH-hinnaksi 0.149311 USD.
Mikä oli FLUXB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FLUXB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00191625 USD.
Mikä on FLUXB-rahakkeen treidausvolyymi?
FLUXB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FLUXB tänä vuonna korkeammalle?
FLUXB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FLUXB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:54:56 (UTC+8)

Fluxbot (FLUXB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.