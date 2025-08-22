Lisätietoja FKR-rahakkeesta

Flicker-logo

Flicker – hinta (FKR)

Ei listattu

1FKR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00300245
$0.00300245
+0.50%1D
USD
Reaaliaikainen Flicker (FKR) -hintakaavio
Flicker (FKR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00294209
$ 0.00294209
24 h:n matalin
$ 0.00303992
$ 0.00303992
24 h:n korkein

$ 0.00294209
$ 0.00294209

$ 0.00303992
$ 0.00303992

$ 0.00689786
$ 0.00689786

$ 0.00194379
$ 0.00194379

+0.88%

+0.50%

-1.22%

-1.22%

Flicker (FKR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00300245. Viimeisen 24 tunnin aikana FKR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00294209 ja korkeimmillaan $ 0.00303992 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FKR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00689786, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00194379.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FKR on muuttunut +0.88% viimeisen tunnin aikana, +0.50% 24 tunnin aikana ja -1.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Flicker (FKR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 774.11K
$ 774.11K

--
--

$ 3.00M
$ 3.00M

257.96M
257.96M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Flicker-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 774.11K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FKR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 257.96M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.00M.

Flicker (FKR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Flicker – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Flicker – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000755185.
Viimeisten 60 päivän aikana Flicker – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011143599.
Viimeisten 90 päivän aikana Flicker – USD -hinnan muutos oli $ -0.00003750289911946.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.50%
30 päivää$ +0.0000755185+2.52%
60 päivää$ +0.0011143599+37.12%
90 päivää$ -0.00003750289911946-1.23%

Mikä on Flicker (FKR)

Flicker is building its own ecosystem for real estate and e-commerce. Flicker where we introduce an innovative crypto token designed to revolutionize finance, real estate, e-commerce, and the traveling & hospitality sectors. This whitepaper outlines the key aspects of Flicker including its token overview, project details, future plans, staking program, tokenomics, roadmap, and the profiles of its creators.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Flicker (FKR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Flicker-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Flicker (FKR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Flicker (FKR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Flicker-rahakkeelle.

Tarkista Flicker-rahakkeen hintaennuste nyt!

FKR paikallisiin valuuttoihin

Flicker (FKR) -rahakkeen tokenomiikka

Flicker (FKR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FKR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Flicker (FKR)”

Paljonko Flicker (FKR) on arvoltaan tänään?
FKR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00300245 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FKR-USD-parin nykyinen hinta?
FKR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00300245. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Flicker-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FKR markkina-arvo on $ 774.11K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FKR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FKR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 257.96M USD.
Mikä oli FKR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FKR saavutti ATH-hinnaksi 0.00689786 USD.
Mikä oli FKR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FKR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00194379 USD.
Mikä on FKR-rahakkeen treidausvolyymi?
FKR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FKR tänä vuonna korkeammalle?
FKR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FKR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Flicker (FKR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

