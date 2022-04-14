Flare Token (1FLR) -rahakkeen tokenomiikka

Flare Token (1FLR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Flare Token (1FLR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Flare Token (1FLR) -rahakkeen tiedot

What Is 1FLR

1FLR is a decentralized gaming and NFT token. The open-source digital currency was created by a PipeFlare community member who envisioned it as a fun way to reward gamers. 1FLR partnered with PipeFlare in 2021 and now powers their gaming and NFT platform.

What Can 1FLR Be Used For?

1FLR can be used to engage with the PipeFlare ecosystem of games and NFTs. 1FLR can be used to purchase in-game items, powerups, memberships, NFTs, and more.

1FLR can also be used by independent game developers as rewards for playing their games.

How Can You Buy 1FLR?

1FLR is available for purchase on QuickSwap or other exchanges that support the token. It can be stored on any MATIC Mainnet accessible wallet, including MetaMask and Trust Wallet

Virallinen verkkosivusto:
https://pipeflare.io

Flare Token (1FLR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Flare Token (1FLR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 29.32K
$ 29.32K$ 29.32K
Kokonaistarjonta:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 29.32K
$ 29.32K$ 29.32K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00261622
$ 0.00261622$ 0.00261622
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Flare Token (1FLR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Flare Token (1FLR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä 1FLR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta 1FLR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät 1FLR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu 1FLR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

1FLR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne 1FLR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? 1FLR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

