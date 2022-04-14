Fire (FIRE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Fire (FIRE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Fire (FIRE) -rahakkeen tiedot

Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends!

Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans.

Virallinen verkkosivusto:
https://stokefire.xyz
Valkoinen paperi:
https://stokefire.xyz/docs/fire

Fire (FIRE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Fire (FIRE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 123.28K
Kokonaistarjonta:
$ 10.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 9.44M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 130.59K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.857278
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00843052
Nykyinen hinta:
$ 0.01305851
Fire (FIRE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Fire (FIRE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FIRE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FIRE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FIRE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FIRE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.